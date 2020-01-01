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حماس: الاحتلال يخلق المبررات لاستمرار حصاره وعدوانه على غزة

الأحد 22 نوفمبر 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الاحتلال يخلق المبررات لاستمرار حصاره وعدوانه على غزة



غزة / سما /

قالت حركة حماس، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تحميل حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، هو لخلق مبررات استمرار الحصار والقصف والعدوان، وللتهرب من مسؤولياته تجاه معاناة 2 مليون فلسطيني محاصرون في القطاع في ظل كارثة إنسانية وتفشي جائحة فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم اليوم الأحد، أن الذي يحدد معالم المرحلة المقبلة هو سلوك وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، والذي ما زال سلوكا عدوانيا وغير ملتزم بإجراءات إنهاء الحصار ويمنع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا.

وشدد على أن الاحتلال عليه أن يتحمل كافة تداعيات استمرار الحصار والتصعيد والعدوان.

#غزة #حماس #الاحتلال #حصار #فيروس كورونا

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