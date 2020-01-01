شاهد .. نيولوك الفنان أحمد حاتم قبل وبعد حلاقة ذقنه

القاهرة / سما

تصدر نيولوك الفنان محمد حاتم الممثل المصري الشاب، يوم السبت 21 نوفمبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، حيث شبهه الكثيرون بزميله آسر محمود ياسين.

ونشر النشطاء في المنصات الاجتماعية المختلفة، صور الفنان أحمد حاتم قبل وبعد حلاقة النيولوك الجديد، إذ تغير شكله تماما في آخر ظهور له عقب قيامه بحلاقة ذقنه كاملة.

واعتاد المتابعون على الممثل أحمد حاتم (32 عاما)، في الظهور بشكله القديم من خلال اللحية الخفيفة أو الكثيفة التي لازمته خلال السنوات الماضية، حتى قرر التخلص منها.

كما لاحظ متابعو الممثل الشاب، زيادة وزن أحمد حاتم عما كان في السابق، إذ أرجعوه إلى الراحة السلبية الماضية في منزله؛ بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأثار أحمد حاتم بشكله الجديد ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت صوره مادة دسمة للسخرية، وتساءل أحد متابعيه : "مين ده.. في أحمد حاتم بتاعنا؟".

ولم ينزعج أحمد حاتم من السخرية في التعليقات على صوره، على اعتبار أنه كان من أول الذين سخروا منها بشكل كوميدي حينما علق عليها "Loghd of the rings".

ومن المقرر أن يشارك أحمد حاتم في مسلسل (موسى) بطولة محمد رمضان الذي يعرض في الشهر الفيضل المقبل، علما أن آخر أعماله كان مسلسل الغسالة وفيلم لعبة النسيان.