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تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني من رابط موقع ناجح و نتائجنا

الأحد 22 نوفمبر 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني من رابط موقع ناجح و نتائجنا



العراق / سما

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية، يوم الأحد، رابط تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني للفرع العلمي الاحيائي والتطبيقي والأدبي في جميع محافظات العراق.

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي عبر فيسبوك إنه يمكن الدخول على رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي العلمي والأدبي الدور الثاني للعام الدراسي 2019 - 2020.

وأوردت الوزارة رابط نتائج الفرع الأدبي لكل المحافظات العراقية، بالإضافة إلى الرابط الخاص بطلاب الفرع العلمي سواء الاحيائي والتطبيقي وآخر للاستعلام حسب الرقم الامتحاني.

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وذكرت أنه يمكن الحصول على نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني 2020 من خلال إدخال الرقم الامتحاني بشكل مباشر عن طريق الرابط المرفق، متمنية التوفيق لكل الطلبة.

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ووجه الطلاب مناشدات عاجلة إلى وزير التربية والتعليم بضرورة مراعاة ظروفهم عبر منحم دور آخر وخصوصا الصف الثالث المتوسط الذي شهد نسبة رسوب عالية جدا هذا العام.

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وقال أحد الطلاب : "معالي الوزير المحترم نتأمل عطفكم على أبنائكم بإعطاء دور ثالث للصف سادس اعدادي لذوي الدرس الواحد والذين درجتهم صعبة؛ نظرا للظروف الراهنة في العراق".

وسادت أجواء من الصمت والترقب اليومين الماضيين، حيث انتظر جميع طلاب السادس الاعدادي توضيح نسب النجاح في الدور التكميلي الثاني، في ظل رفض الوزارة اعتماد فرصة ثالثة.

وكانت الوزارة قد كشفت قبل أيام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول، فيما جاء اليوم موعد الدور الثاني التكميلي لجميع الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ والتوفيق في الامتحانات الأولى.

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