حقيقة وفاة الفنانة انتصار الشراح .. ما هو مرضها ؟

الكويت / سما

كشفت وسائل إعلام فنية عربية، الليلة، عن حقيقة الأنباء المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، حول وفاة الفنانة انتصار الشراح الممثلة الكويتية المشهورة عن عمر يناهز 57 عاما.

وأكدت وسائل الإعلام أن الأخبار المتناقلة على المنصات الاجتماعية المختلفة بشأن وفاة انتصار الشراح بعد معاناة الفترة الماضية مع المرض "غير دقيقة"، موضحة أنها ما زالت تتلقى العلاج.

وحسب المعلومات المتوفرة حتى اللحظة، فإن انتصار الشراح لا تزال على قيد الحياة، وتخضع للرعاية الطبية المستمرة في قسم العناية المكثفة داخل المستشفى الأميري في دولة الكويت.

وأصيبت انتصار الشراح بمضاعفات جراء عملية جراحية في الأمعاء خضعت لها مؤخرا؛ لاستئصال تقرحات في المعدة، ما اضطر إلى نقلها لقسم العناية المكثفة؛ لمتابعة حالتها الصحية.

واشتكت انتصار الشراح من آلام في المعدة، ثم خضعت لعملية منظار لكشف سبب الأوجاع، لكن الأدوية التي حصلت عليها لم تأتِ بنتيجة إيجابية، قبل أن يضطر الأطباء لإجراء عملية لها.

كما عانت انتصار الشراح من مشاكل في الكليتين، علما أنها تعاني أيضا من مرضي السكري والضغط، الأمر الذي أدى لحدوث مضاعفات لديها عقب العملية الجراحية في الأمعاء.

يشار إلى أن الفنانة انتصار علي الشراح من مواليد تاريخ 5 نوفمبر 1962، ومتزوجة من مازن سالم، ولديها ثلاثة أبناء وهم (سالم وعلي ودلال)، علما أن مسيرتها الفنية ممتدة منذ 39 سنة.