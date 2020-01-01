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شاهد : حقيقة وفاة حليمة بولند بسبب جرعة بنج زائدة

الخميس 19 نوفمبر 2020 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : حقيقة وفاة حليمة بولند بسبب جرعة بنج زائدة



الكويت / سما

كشفت مصادر إعلامية عربية، يوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة حليمة بولند الإعلامية الكويتية المشهورة.

وأكدت المصادر أن خبر وفاة حليمة بولند المتداول على الشبكات الاجتماعية لا أساس له من الصحة، مؤكدة بالوقت ذاته أنها كادت أن تفارق الحياة مؤخرا.

وتعتبر حليمة بولند من أكثر مشاهير الكويت إثارة للجدل من خلال ظهورها على وسائل الإعلام والتواصل، علما أنها تبلغ من العمر حاليا 40 سنة (مواليد 10 ديسمبر).

وفي وقت لاحق، شاركت حليمة بولند يومياتها على حسابها الشخصي بموقع سناب شات، مشيرة إلى عدم صحة وفاتها إنما "رأت الموت بأعينها" فعلا.

وكتبت : "اليوم شفت الموت بعيني قسما بالله كنت راح أموت من إبرة البنج في العيادة؛ لأنه الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزائدة وحسيت إنه روحي قاعدة تطلع".

وأضافت : "ورب الكعبة وقمت أتشهد واقرأ قرآن وركبولي جهاز الأوكسجين والحمد لله قمت بالسلامة وبصلي 100 ركعة شكر الحين إن شاء الله، ألف حمد وشكر لك يا رب".

وتابعت المثيرة للجدل حليمة بولند : "ديروا بالكوا من البنج والتخدير في العيادات والله نصيحة من تجربة حبيت أفيدكم من تجربتي عشان تخلون بالكم والله الحافظ يا رب".

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