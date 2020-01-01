اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة: النفق الأخير الذي تم اكتشافه عند حدود غزة هو الأعمق حتى الآن

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس: إن النفق الذي اُكتشف الشهر الماضي، عند حدود قطاع غزة، هو "الأعمق حتى الآن".

ووفق ما نقله الصحفي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشع، فإن "النفق الأخير الذي تم اكتشافه عند حدود قطاع غزة هو الأعمق حتى الآن".

وأضاف: النفق "على عمق 74 متراً تحت الأرض على غرار أنفاق (حزب الله) في الشمال"، وفق زعمه.

وفي 20 أكتوبر الماضي، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتشاف نفق هجومي جديد يمتد من داخل قطاع غزة إلى داخل مناطق الـ48، وفيما لم يتمكن الاحتلال من تحديد الجهة المسؤولة ومتى تم حفره؛ اعتبر أن حركة حماس هي "الجهة المسؤولة الوحيدة" عما يدور في القطاع المحاصر وينطلق منه.

وجاء في بيان صدر عن قوات المتحدث العسكري الإسرائيلي أنه "كشفت قوات الجيش اليوم نفقًا هجوميًا اجتاز الأراضي الإسرائيلية انطلاقًا من جنوب قطاع غزة في منطقة خان يونس".

اقرا/ي ايضا: شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48

وادعى أنه "تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الأنفاق الإرهابية وإحباطها، ونظرًا للقدرات التكنولوجية التي يوفرها العائق الأمني الاستشعاري على حدود قطاع غزة".

وزعم الاحتلال أن "النفق لم يجتز العائق تحت - أرضي (الذي أقامه الاحتلال في باطن الأرض على طول السياج الأمني الفاصل، شرقي قطاع غزة) ولم يشكل تهديدًا للبلدات في المحيط".

وأضاف أن قواته الهندسية "قامت بأعمال في منطقة السياج الأمني في الأيام الأخيرة في أعقاب مؤشرات وردت في العائق الاستشعاري وكشفت النفق الهجومي".

ورغم أن الاحتلال لم يكشف عن الجهة المسؤولة عن حفر وإنشاء وتشغيل النفق المزعوم، رأى أن حركة حماس هي "الجهة المسؤولة الوحيدة عن الأنفاق"، وقال في بيانه "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه".