تحميل دعاء صلاة الاستسقاء مكتوب كامل

الرياض / سما

أكد الشيخ عبدالله المطلق في لقاء تلفزيوني، أنه يجوز أداء صلاة الاستسقاء في البيت ولا يشترط في المسجد، مشيرا إلى أنها عبارة عن ركعتين والتكبيرات والخطبة فيها سُنة.

وقال الشيخ المطلق في سياق حديثه : "صلاة الاستسقاء ركعتين، والإنسان الذي فاتته يُصلي في بيته أو مزرعته أو البادية والبر، ويدعو ربما يُغيث الله تعالى المسلمين بدعائه".

وأضاف المطلق : "لماذا لا ندعو إلا في هذه الصلاة"، مبينا أن دعاء الاستسقاء يُمكن الدعاء به أينما كُنت سواء في منزلك أو مزرعته، الرجل أو المرأة "فكلنا بحاجة إلى سقيا".

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وحسب ما ورد على موقع إسلام ويب، فإن دعاء صلاة الاستسقاء: "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً، مريئاً مريعاً، نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل" قال: فأطبقت عليهم السماء.

يأتي ذلك في وقت يتجهز المسلمون في المملكة العربية السعودية؛ لأداء صلاة الاستسقاء صباح يوم الخميس، حيث عممّت الجهات المختصة أماكن ومواعيد إقامة الصلاة.

من جانبه، تحدث الشيخ عبد المحسن بن عبدالله الزامل في فيديو على قناته الرسمية بموقع يوتيوب حول كيفية رفع اليدين عبر رفع الأصبح وبسط اليدين في دعاء صلاة الاستسقاء.

وكانت دائرة الأرصاد وحماية البيئة في السعودية، قد أفادت بأن السماء تكون غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق في المملكة منها مكة المكرمة وجازان.

وتقيم السعودية والعديد من الدول العربية والإسلامية سنويا، صلاة الاستسقاء في المساجد والأماكن العامة؛ لطلب نزول المطر، حيث تأتي هذا العام في ظروف مختلفة يشهدها العالم.