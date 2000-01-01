صلاة الاستسقاء .. شروطها وصفتها والحكمة منها ودعاء النبي

الرياض / سما

تقام صلاة الاستسقاء يوم الخميس 19 / 11 / 2020 ميلادي، 4 / 4 / 1442 هجري، في عدد من مساجد المملكة العربية السعودية، تأسيًا بسنة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر الدكتور عبد اللطيف آل شيخ وزير الشؤون الإسلامية، توجيهاته بإقامة صلاة الاستسقاء في المساجد فقط بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة، مشددا على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية وتذكير الناس بهذه السنة العظيمة والحث على أدائها.

صفة صلاة الاستسقاء:

قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، يصلى ركعتين ويكبر في الأولى سبعا وفي الأخرى خمسا، يكبر تكبيرة الإحرام وستا بعدها ثم يستفتح ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم للثانية ويصليها مثل صلاة العيد، يكبر خمس تكبيرات إذا اعتدل، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها ثم يقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليم وسلم، ثم يدعو، ثم يسلم مثل صلاة العيد؛ لأنه صلاها كما كان يصلي في العيد عليه الصلاة والسلام".

كيفية صلاة الاستسقاء:

قال موقع إسلام ويب إن "صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند حصول موجبها وهو حاجة الناس إلى المطر لجدب الأرض والخوف على المزارع ونحو ذلك، وإن عين الإمام يوما لصلاتها فحسن، ليستعدوا بالصيام والصدقة والتوبة، فيخرج الرجال والصبيان والنساء العجائز فقط، دون الشواب، فإن اجتمعوا صلى بهم ركعتين من غير أذان ولا إقامة".

وأضاف : "يقرأ في الأولى بعد تكبيرة الإحرام: الفاتحة وسورة الأعلى، وفي الثانية: الفاتحة وسورة الغاشية، يجهر فيهما بالقراءة، قال ابن قدامة في "المغني": واختلفت الرواية في صفتها، فروي أنه يكبر فيهما كتكبير العيد سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، وهو قول سعيد بن المسيب، والشافعي، إلى أن قال: والرواية الثانية: أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق، لأن عبد الله بن زيد قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وقلب رداءه. متفق عليه، وروى أبو هريرة نحوه، ولم يذكر التكبيرة، وظاهره أنه لم يكبر.

وقت صلاة الاستسقاء:

وقتها واسع، والأولى أن تكون وقت الضحى كالعيدين، قال ابن قدامة: وليس لوقت الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف، لأن وقتها متسع، وبعد الصلاة يقوم الإمام خطيبا مضمنا خطبته وعظا وإرشادا للناس، وسؤالا للخالق سبحانه بنزول المطر.

دعاء النبي عند صلاة الاستسقاء:

"اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل". قال : فأطبقت عليهم السماء. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني.

وأفادت وزارة الشؤون الإسلامية بأن صلاة الاستسقاء في محافظة العنيزة ستقام الخميس، حيث يدخل الإمام الساعة 6:40 في 20 جامعا، منها جامع الشيخ بن عثيمين، علي بن أبي طالب، المنصور، عثمان بن عفان، معاذ بن جبل، الفهد، الصالحي.

بدورها، قالت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة رفحاء إنه سيتم إقامة صلاة الاستسقاء في جامع المحمدية بحي المحمدية، وجامع الأميرة سارة بحي المدينة، وجامع علي التويجري بحي الورود، فيما وقت دخول الإمام الساعة 6:45.