مواعيد وتفاصيل تعديل اختبار الرخصة المهنية كفايات للمعلمين والمعلمات 1442 - 2020

الرياض / سما

أجرت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، تعديلا مهما لمن سبق لهم اختبار الكفايات سابقا ويرغبون في الحصول على الرخصة المهنية عام 2020 - 1442.

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب في تعديل أجرته عبر موقعها الرسمي : "ستُمنح الرخصة المهنية للمجتازين في اختبار الكفايات للمعلمين من عام 1935 هجري فما بعده".

وأضافت الهيئة في توضيحها المقتضب : "يتطلب من المعلمين قبل هذا التاريخ دخول الاختبار للرخص المهنية سواء الاختبار العام أو التخصصي للحصول على الرخصة المهنية".

موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب

وأوضحت أن الرخصة المهنية هي وثيقة يحصل عليها المعلم في حال اجتيازه للاختبار، فيما من اجتاز كفايات سابقاً لا يلزمه الامتحان مرة أخرى للحصول على الرخصة.

وتابعت إن اختبار الرخصة المهنية هو المسمى الجديد لاختبار كفايات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا الاختبار متاح لشاغلي الوظائف التعليمية والراغبين في الالتحاق بها.

وفي سياق متصل، حذفت الهيبة مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بعد ساعة واحدة من نشرها على موقعها، حيث وضعت مكانها "يُحدد لاحقا". دون تفاصيل.

وحسب الإعلان السابق، فإن موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصص بدءا من 24 / 4 / 1442، فيما الاختبار بتاريخ 9 / 6 / 1442، والاختبار التربوي العام في 24 / 4 / 1442 والاختبار 6 / 8 / 1442 هجري.