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(العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل

الإثنين 16 نوفمبر 2020 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
(العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل



غزة /سما/

كشفت قناة العربية، عن تفاصيل جديدة بشأن مباحثات المصالحة الفلسطينية في القاهرة

ونقلت العربيةعن مصادرها، مساء اليوم الاثنين، أن مصر تسعى لترتيب لقاء موسع للفصائل الفلسطيني، مضيفة أن اتفاق مبدئي في القاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة

ووفق المصادر، فان مصر طلبت من حماس التنسيق مع فصائل غزة لتفادي التصعيد مع إسرائيل ‎، مشيرة لى أن مصر دعت كافة الفصائل الفلسطينية لتفادي التصعيد مع إسرائيل ‎

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مصر طلبت من إسرائيل وقف قصف غزة مقابل منع إطلاق الصواريخ.

وحول معبر رفح، قالت المصادر إن  قيادات حماس تعهدت في القاهرة بوقف أي استفزاز في معبر رفح ‎، موضحة ان مصر تدرس فتح معبر رفح أمام حركة البضائع والمركبات ‎

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