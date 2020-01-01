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مالك شركة "تسلا" للسيارات: فيروس كورونا أحد أنواع نزلات البرد

الأحد 15 نوفمبر 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالك شركة "تسلا" للسيارات: فيروس كورونا أحد أنواع نزلات البرد



وكالات/سما/

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أمس السبت، إنه يعاني "على الأرجح" من إصابة متوسطة بـ"كوفيد-19" مع مواصلته التشكيك في دقة اختبارات الكشف عن المرض.


وكتب مالك شركة "تسلا" على حسابه على موقع تويتر "حصلت على نتائج مختلفة تماما من معامل مختلفة، لكني أعاني على الأرجح من حالة إصابة متوسطة بـ "كوفيد-19". الأعراض التي أعاني منها هي أعراض نزلة برد خفيفة، وهذه ليست مفاجأة حيث أن فيروس كورونا هو أحد أنواع البرد".
ولم يذكر ماسك ما إذا كانت النتائج من اختبارات تفاعل البوليمريز المتسلسل (بي.سي.آر) وهي الأكثر دقة من الاختبارات السريعة.

وكتب ماسك ردا على مستخدم سأله عن الأعراض "تتباين صعودا وهبوطا بشكل قليل. أشعر وكأنها نزلة برد عادية لكن أعاني من تكسير في الجسد ... أكثر من السعال والعطس". وفقا لـ "رويترز".

وقال ماسك يوم الخميس إن نتائج اختبار المستضد السريع من نفس الجهاز ونفس الاختبار جاءت إيجابية مرتين وسلبية مرتين في اليوم نفسه.

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