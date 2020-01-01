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جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2020 .. المنتخبات العربية

الأحد 15 نوفمبر 2020 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2020 .. المنتخبات العربية



القاهرة / سما

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الأحد 14 نوفمبر 2020، عن ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2020؛ وذلك بعد ختام منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بنتائج مثيرة.

وشهد جدول ترتيب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2020 تغييرات جديدة بعد الانتصارات المُسجلة، لا سيما على صعيد المنافسة لانتزاع المركز الأول والثاني والتأهل إلى البطولة رسميا دون حسابات.

وجاء في المركز الأول في اثني عشرة مجموعة ينافس بكل منها 4 منتخبات: منتخب مصر، نيجيريا، تونس مدغشقر، السينغال، الجزائر، الكاميرون، الجابون، المغرب، بوركينا فاسو، غانا، غينيا.

أما المركز الثاني في المجموعات فقد جاء فيه قبل بداية الجولة الرابعة الساعات القادمة: مالي، أوغندا، جنوب أفريقيا، غامبيا، موريتانيا، موزمبيق، الكونغو، غينيا الاستوائية، ساحل العاج، بنين.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة عبر إقامة خمس مباريات قوية، وهي كالتالي: غينيا الاستوائية ضد ليبيا، كينيا أمام جزر القمر، السينغال وغينيا بيساو، تشاد وغينيا، بوروندي وموريتانيا.

وتستكمل المنافسات الأفريقية يومي الإثنين والثلاثاء، حيث يلعب المنتخب الجزائري مع نظيره زمبابوي والكونغو ضد إسواتيني، فيما يحل منتخب المغرب ضيفا على جمهورية إفريقيا الوسطى.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2020

ترتيب مجموعة منتخب مصر في أفريقيا 2020

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