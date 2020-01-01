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القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو اليوم على النايل سات والمعلق

السبت 14 نوفمبر 2020 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو اليوم على النايل سات والمعلق



القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام عربية، عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وتوجو اليوم السبت 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2020؛ في إطار منافسات المجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة.

وذكرت أن مباراة مصر وتوغو على استاد القاهرة الدولي، تعرض باللغة العربية حصريا على قناة بي إن سبورت الرياضية السابعة (beIN Sports HD 7) بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

كما تبث مباراة مصر وتوجو على قناة أون تايم سبورت الرياضية الأرضية للمشاهدين في جميع المحافظات المصرية، بالإضافة إلى قناة أمواج الفلسطينية على القمر الصناعي نايل سات للمشاهدين بقطاع غزة.

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موعد مباراة مصر وتوجو

وتنطلق صافرة بداية لقاء المنتخب المصري ضد توجو في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس ودمشق وبيروت وعمان والخرطوم، وعند 10:00 وفق وقت مكة المكرمة والكويت والدوحة.

ويسعى منتخب مصر بقيادة المدرب حسام البدري إلى تصحيح مساره وتحسين ترتيبه في المجموعة الأفريقية، إذ أنه ما زال في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط بفارق نقطة أمام توغو بالمركز الرابع والأخير.

ويتصدر منتخب جزء القمر هذه المجموعة برصيد خمس نقاط لكنه لعب ثلاث مباريات كما الحال بالنسبة للمنتخب الكيني الذي وصل إلى النقطة الثالثة وفوز مصر اليوم يعني تراجعه للمركز الثالث.

يشار إلى أن مباراة مصر وتوجو تجري اليوم بالتزامن مع لقاءين في دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لمنافسات كأس الأمم الأفريقية، وهما، جمهورية الكونغو ضد أنغولا، بنين أمام منتخب ليسوثو.

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