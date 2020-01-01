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تردد قناة أمواج الرياضية 2020 الجديد بعد تقوية الإشارة في محافظات غزة

الإثنين 12 أكتوبر 2020 01:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة أمواج الرياضية 2020 الجديد بعد تقوية الإشارة في محافظات غزة



غزة / سما

تنشر وكالة سما الإخبارية، تردد قناة أمواج الرياضية الفضائية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات، عقب الإعلان عن تقوية إشارة وجودة البث في عدة محافظات بقطاع غزة.

وذكرت المؤسسة الرياضية في تصريح صحفي أن تردد قناة أمواج الرياضية الحالي هو: 10825 - 8000 عمودي أو أفقي، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من تحسين جودة البث.

وأوضحت أنه جرى تطوير جودة بث قناة أمواج الرياضية في محافظات الوسطى وغزة والشمال، داعية المتابعين إلى توجيه العين صوب برج السوسي وسط مدينة غزة واستقبال الإشارة.

وأشارت إلى أهمية تركيب طبق مع عين الاستقبال وضبطه باتجاه برج السوسي؛ وذلك من أجل الحصول على إشارة عالية الجودة في الشمال والوسطى ومدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أكد عبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج الإعلامية الرياضية في تدوينة عبر فيسبوك، أن أمواج متواصلة في مسيرة تطوير الرياضة الفلسطينية.

وكتب هنية : "بحمدلله، من أجلكم، نعمل ليل نهار لنصل لكم أينما كنتم، أبارك لكم تقوية شبكة أمواج الإعلامية. شكرا لطواقم الهندسية والفنية بالمؤسسة".

وتعرض قناة أمواج الرياضية مختلف الأحداث الرياضية المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى جميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية والعالمية.

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