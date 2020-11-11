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ما هو مرض الإعلامي إبراهيم فايق والنجم محمد صلاح ؟

الجمعة 13 نوفمبر 2020 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو مرض الإعلامي إبراهيم فايق والنجم محمد صلاح ؟



القاهرة / سما

أعلنت مصادر إعلامية، عن نقل الإعلامي الشاب إبراهيم فايق مقدم برنامج "التالتة شمال" على قناة أون تايم سبورت إتش دي المصري، إلى المستشفى؛ جراء تعرضه لجلطة.

وأكدت المصادر خبر إصابة الصحفي إبراهيم فايق بجلطة رئوية وليست دماغية ظهر اليوم، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى بشكل عاجل؛ لتلقي العلاج تحت المتابعة الطبية.

ونفت الشائعات المتداولة حول وفاة إبراهيم فايق، مؤكدة أنه خرج من العناية المركزة وحالته الصحية في تحسن مستمر، متمنية أن يعود لأسرته في أتم الصحة والعافية.

وتمنى عشرات الإعلاميين واللاعبين والمسؤولين، السلامة التامة للإعلامي المميز إبراهيم فايق، وأن تمر هذه الأزمة الصحية بسلام والعودة إلى الظهور على أون تايم سبورت.

وكتب الإعلامي هاني حتحوت : "خالص الدعاء بالشفاء العاجل للصديق والزميل إبراهيم فايق بعد نقله للمستشفى لتعرضه لجلطة في الرئة. سلامتك يا هيما ربنا يقومك بألف خير".

بدوره، قال الإعلامي أحمد شوبير زميله في قناة أون تايم سبورت الرياضية : "خالص الدعوات بالشفاء العاجل للابن والزميل العزيز ابراهيم فايق ودعواتكم جميعا له بالشفاء".

من جانبها، طالبت الإعلامية شيماء صابر في تدوينه على حسابها الموثق بموقع فيس بوك، متابعيها بالدعاء لإبراهيم فايق بعد تعرضه لجلطة في الرئة ونقله للمستشفى.

ويأتي خبر مرض إبراهيم فايق بجلطة رئوية، بالتزامن مع الإعلان عن إصابة الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا.

وأفادت مصادر مصرية بأن محمد صلاح أصيب بالفيروس المستجد؛ عقب مشاركته في حفل زفاف شقيقه بعد وصوله إلى مصر، وذلك دون التزامه بالإجراءات الوقائية.

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