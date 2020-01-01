  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ملخص نتيجة مباراة لبنان والبحرين الودية اليوم

الخميس 12 نوفمبر 2020 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص نتيجة مباراة لبنان والبحرين الودية اليوم



أبو ظبي / سما

حقق المنتخب البحريني فوزا صعبا على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جرت اليوم الخميس في دبي بالإمارات؛ ضمن استعداداتهما للمنافسات الآسيوية الرسمية القادمة.

وافتتح المنتخب اللبناني التسجيل في الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق اللاعب محمد قدوح، قبل أن ينجح لاعبو البحرين في العودة إلى اللقاء من جديد والحصول على الانتصار بثلاثية متتالية.

وتمكن منتخب البحرين من تسجيل الهدف الأول وتعديل النتيجة في أول شوط، ثم أضاف هدفين آخرين في الشوط الثاني، فيما فشل لاعبو لبنان بالرجوع إلى المباراة من جديد.

وخاض منتخب لبنان مباراته ضد البحرين، بالتشكيلة التالية (سعد، قدوح، معتوق، جرادي، الدهيني، مطر، زين، صار، ملكي، صبرا، ضاهر) بقيادة المدير الفني اللبناني المخضرم جمال طه.

وجلس على دكة احتياط منتخب لبنان مع بداية اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد نادي ضباط الشرطة (مطر، عيش، شعيتو، رزق، محسن، عاصي، السبع، منصور، منذر، طحان، جلول، درويش).

وجرت مباراة ودية البحرين ولبنان الودية الدولية في دبي، دون نقل تلفزيوني بطلب من المنتخب البحريني حداداً على وفاة رئيس مجلس الوزراء يوم أمس.

#لبنان #البحرين #منتخب لبنان #منتخب البحرين #مباراة لبنان والبحرين #مباراة البحرين ولبنان

الأكثر قراءة اليوم

أبو ظبي الرياضية | مشاهدة مباراة سوريا وأوزبكستان الودية بث مباشر

مشاهدة مباراة الأردن والعراق الودية بث مباشر

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 10 العاشرة (شاهد) ملحمة نمر

حقيقة وفاة دييغو مارادونا

من هو محمد آل حمود زوج مودل روز وقصة زواجهما .. شاهد

شاهد .. أسماء المتأهلين إلى نهائي ذا فويس سينيور 2020

نائبة بايدن : سنعيد المساعدات المالية للفلسطينيين ونجدد العلاقات السياسية وسنعارض خطة الضم

الأخبار الرئيسية

حماس وفتح

تقرير: اتصالات المصالحة الفلسطينية توقفت تماما.. و"أبو مازن" يستعد لاعادة التنسيق الامني مع اسرائيل

في حال اطلاق الصواريخ.. الجيش الاسرائيلي يتجهز لرد عسكري ومدني جاد سيكلف غزة ثمنًا باهظًا

غزة: مستشار وزيرة الصحة يحذر من وضع صحي كارثي مرتقب سيشهده القطاع

87

شاهد.. كتائب القسام في رسالة للاحتلال: "سنصفعكم كلما تجرأتم"

Screenshot_1

فيديو.. مشاهد قاسية لمصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة يرقدون في العناية المكثفة