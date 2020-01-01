ملخص نتيجة مباراة لبنان والبحرين الودية اليوم

أبو ظبي / سما

حقق المنتخب البحريني فوزا صعبا على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جرت اليوم الخميس في دبي بالإمارات؛ ضمن استعداداتهما للمنافسات الآسيوية الرسمية القادمة.

وافتتح المنتخب اللبناني التسجيل في الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق اللاعب محمد قدوح، قبل أن ينجح لاعبو البحرين في العودة إلى اللقاء من جديد والحصول على الانتصار بثلاثية متتالية.

وتمكن منتخب البحرين من تسجيل الهدف الأول وتعديل النتيجة في أول شوط، ثم أضاف هدفين آخرين في الشوط الثاني، فيما فشل لاعبو لبنان بالرجوع إلى المباراة من جديد.

وخاض منتخب لبنان مباراته ضد البحرين، بالتشكيلة التالية (سعد، قدوح، معتوق، جرادي، الدهيني، مطر، زين، صار، ملكي، صبرا، ضاهر) بقيادة المدير الفني اللبناني المخضرم جمال طه.

وجلس على دكة احتياط منتخب لبنان مع بداية اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد نادي ضباط الشرطة (مطر، عيش، شعيتو، رزق، محسن، عاصي، السبع، منصور، منذر، طحان، جلول، درويش).

وجرت مباراة ودية البحرين ولبنان الودية الدولية في دبي، دون نقل تلفزيوني بطلب من المنتخب البحريني حداداً على وفاة رئيس مجلس الوزراء يوم أمس.