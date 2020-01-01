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موعد مباراة الأرجنتين وباراغواي والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة

الخميس 12 نوفمبر 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة الأرجنتين وباراغواي والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة



بوينس آيريس / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية، عن موعد مباراة منتخب الأرجنتين ضد باراغواي والقنوات الناقلة اليوم الخميس من ملعب لابوموبونيرا لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 في قارة أمريكا الجنوبية.

وذكرت أن موعد مباراة الأرجنتين وباراغواي يوم الجمعة الساعة الثانية صباحا بتوقيت مصر والأردن وفلسطين وليبيا والسودان وسوريا ولبنان، الثالثة في السعودية وقطر والكويت والبحرين والعراق.

وأشارت إلى أن هذه المباراة تنطلق في تمام الرابعة صباح الجمعة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، وتكون الساعة الواحدة وفق وقت المغرب وتونس والجزائر، فيما تبث على عدد من القنوات الرياضية.

معلق مباراة الأرجنتين وباراغواي

وتنقل مباراة المنتخب الأرجنتيني ونظيره باراغواي على قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى (beIN Sports HD 1) بصوت المعلق نوفل الباشي، فيما يسبقها لقاء بوليفيا ضد الإكوادور في التصفيات.

ولم يحقق منتخب الأرجنتين الفوز على باراغواي منذ خمس سنوات، حيث كان الانتصار الأخير للنجم ليونيل ميسي وزملائه في بطولة كوبا أمريكا عام 2015 بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

ترتيب مجموعة الأرجنتين وباراغواي:

المركز الأول: منتخب البرازيل برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني: منتخب الأرجنتين برصيد 6 نقاط.

المركز الثالث: كولومبيا برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: باراغواي برصيد 4 نقاط.

المركز الخامس: منتخب الإكوادور برصيد 3 نقاط.

المركز السادس: منتخب أوروغواي برصيد 3 نقاط.

المركز السابع: منتخب تشيلي برصيد نقطة.

المركز الثامن: منتخب بيرو برصيد نقطة.

المركز التاسع والعاشر: منتخبا فنزويلا وبوليفيا دون أي نقاط.

ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2020

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