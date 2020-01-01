المجموعة الأكاديمية لفلسطين توجه نداءا للشعب السوداني

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الى الشعب السوادني الأصيل صاحب ثورة "حرية – سلام – عدالة"

(من أكثر من مائتي أكاديمي في المنطقة)

نتوجه إليكم بمزيج من الحب، والامل والفخر ونحن نتابع الحراك الشعبي الرافض للتطبيع مع إسرائيل، والذي يؤكد لمحبيكم وللجميع بأن الغالبية الكاسحة من الشعب السوداني الأصيل بكافة قواه الشعبية وشرائحه تقف الى جانب فلسطينوعدالة قضيتها والحق الفلسطيني الذي لا يتغير مع تغيُّر السياسة والمصالح. إن شعبا مكافحا وثوريا مثل الشعب السوداني عشقتْ روحُه المتمردة نقاءَ الموقف، وتمثلتْ رفض الظلم والثورة عليه على مدار العقود والقرون، لا يمكن الا ان يكون وفيا لشعارات آخر ثورة مجيدة من ثوراته:

حرية – سلام – عدالة

إننا على يقين ثابت بأن كل الشعوب الملتزمة بهذه القيم وفي مقدمتها الشعب السوداني النبيل تؤمن ايمانا راسخا بأن القيم والمبادئ العليا لا تخضع لمساوات سوق السياسة الرخيص. وأن القلة القليلة التي وضعت القيم العظيمة الثلاث للثورة السودانية الباسلة وتروج للتطبيع لا تمثل حقيقة وجوهر موقف السودانيين.فهذه القلة تتنازل عمليا وسياسيا واخلاقيا عن قيمة "الحرية"عندما تلهثُ وراء التطبيع مع كيان استعماري، يعرفه كل احرار العالم بكونه نظام فصل عنصري يقوم على دوس حرية الفلسطينيين كل يوم، وكما تصفه تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان. وتتنازلُ تلك القلة ايضا عن قيمة "السلام" عندما تشرعن التعامل مع كيان متوحش لا يؤمن بغير الحرب المستمرة والعنف والحصار على الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وفي مخيماتها وقراها ومدنها، عدا الحصار الدائم المجرم على مليوني انسان في قطاع غزة. وتساوم هذه القلةأيضا على قيمة "العدالة"، المبدأ الأخلاقي الكبير في شعار الثورة السودانية المجيدة، عندما تطبع مع عدو لا يتقن الا تدمير العدالة في فلسطين واستبدالها بقمع وظلم وسجن متواصلين.

نعرف أن حجم ضغوط الإدارة الامريكية كان وما زال هائلا على السودان، وان حجم الابتزاز وصل إلى حد بالغ الحقارة، وان تحالف ترامب – نتنياهو أراد من وراء الضغوط والابتزاز الحصول على ورقة انتخابية يستخدمها كل منهما في معاركه السياسية والانتهازية. لكن السودان الذي نعرفه، والسودان الذي يقف الآن على عتبة مستقبل جديد بسواعد كنداكاتهوشبابه الذين رددنا وراءهم أناشيد الثورة لن يقبل إلا وطناًمستقلا وكريما يقف مع العدل ويقف مع الحرية في فلسطين وكل مكان، ويرفض الضغوط ويُبقي رأسه عاليا.

لقد تعلمنا ونحن على مقاعد الدرس ان السودان الأبي سيكون مزدهرا بثرواته وارضه وشعبه، وهذا هو ما نزال نحلم به ونتوق إليه، وهو طريق المستقبل المستقل والسيادي الحقيقي للسودان كما هو لفلسطين ولكل وطن وشعب يعمل على تحرير إرادته من الاستبداد الداخلي وتحرير سيادته وثرواته من التدخلات الخارجية. والسودان الواعد والثري بضمائر ملايينه وإخلاص اهله وعطاء ارضه لن يحتاج إلى فُتات تافه يقدمه كيان قام على السرقة واغتصاب ارض وثروات الآخرين، ويريد ان يتوسع في المنطقة ليراكم السرقة لا ليخدم بلدانها.

إن ملايين الفلسطينيين الصامدين في ارضهم، وملايين الفلسطينيين اللاجئين في كل بقاع العالم بإنتظار العودة الى وطنهم، وآلاف الاسرى الابطال الذين يقضي مئات منهم احكامابعدة مؤبدات وتتجاوز المئات من السنين على يد المشروع الصهيوني العنصري، ينظرون إليكم بكل ا7لأمل والوعدلمواصلة رفض مسيرة التطبيع ورفض الابتزاز والانتصار لمبادئالثورة العظيمة التي وضعت السودان على بوابة مستقبل جديد، مليء بالكرامة والسيادة والاستقلال.

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** موقعون

- الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي وقرار الضم - فلسطين.

- المجموعة الأكاديمية لفلسطين: شفيق الغبرا، عبير ثابت، أحمد جميل عزم، غسان الخطيب، رامي خوري، باسم الزبيدي، الما جاد الله، ساري حنفي، إبراهيم فريحات، مخيمر أبو سعدة، جورج جقمان، نديم روحانا، خالد الحروب، محمد الصفطاوي. ومعهم من الأكاديميين والأكاديميات:

بروفسور برهان غليون – كاتب واكاديمي سوري، جامعة السوربون باريس، مهدي عبد الهادي - رئيس الجمعية الفلسطينية الاكاديمية للشؤون الدولية القدس، د. علي فخرو – مفكر واكاديمي، البحرين، بروفسور نور مصالحة جامعة لندن، د. ريما خلف - رئيسة المنظمة العالمية لمناهضة التمييز والفصل العنصري، بروفسور جيلبرت الأشقر – أكاديمي لبناني، جامعة سواس، لندن، بروفسور حميد دباشي – جامعة كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، د. غادة الكرمي – جامعة اكستر، بريطانيا، د. عريب نجار – جامعة شمال الينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، د. ليلي حبش - باحثة أكاديمية وناشطة سياسية، د. هيلاري رنتيسي – جامعة هارفارد، د. سليمان أبو بدر – جامعة هوارد، الولايات المتحدة الامريكية، د. عبد الحميد صيام – جامعة رتغرز، الولايات المتحدة الامريكية، د. انيس القاسم – مستشار قانوني، فلسطين – الأردن، د. كارول دانيال كسبري – جامعة جورج ميسن، ا. عمر شعبان – مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، رزان شوامرة – طالبة دكتوراةعلاقات دولية، قبرص الشمالية، د. كامل الحواش جامعة بيرمنغهام المملكة المتحدة، د. إيليا زريق – جامعة كوينز، كندا، د. إبراهيم ربايعة - مركز الأبحاث في منظمة التحرير/ جامعة بيرزيت، د. ايمن يوسف – الجامعة العربية الأمريكية جنين، د. مروى داوودي – جامعة جورجتاون، د. عادل مجاهد الشربجي – جامعة صنعاء، د. عبد الهادي العجلة – باحث واكاديميفلسطيني، ستوكهولم، السويد، د. عبدالله حبيب – اكاديمي وباحث، عُمان، د. محمد سي بشير – اكاديمي جزائري، الجزائر، د. محمود هواري - اكاديمي فلسطيني، جامعة بيت لحم، د. أمبارك حمدي – جامعة قفصة، تونس، د. فريد عليبي– جامعة صفاقس، تونس، د. دينا مطر – اكاديمية فلسطينية، جامعة سواس، لندن، د. وليد سالم – اكاديمي فلسطيني، جامعة القدس، د. عبدالله باعبود – جامعي وباحث، عُمان، د. محمد اليحيائي – كاتب واعلامي، عُمان، د. أنيس الحروب، استاذ مشارك، علم النفس التربوي، الجامعة الأميركية في بيروت، د. نداء عوينة – مختبر الإنسانيات، بيت لحم، فلسطين، د. دينا عينا، الجامعة الاميركية في بيروت، د. ربيع سلطان -الجامعة الاميركية في بيروت، د. صلاح الدين العامري – جامعة الزيتونة، تونس، د. نور الدين بنخود – جامعة منوبة، تونس، د. ريما ماجد - الجامعة الاميركية في بيروت، د. عتاب شعيب -الجامعة الاميركية في بيروت، د. ريما كرامي - الجامعة الأميركية في بيروت، د. وفاء النون، الجامعة اللبنانية، د. عاصم خليل – جامعة بير زيت، د. إصلاح جاد – جامعة بير زيت، د. رضا حمدي – جامعة سوسة، تونس، د. سامح ابو عواد – جامعة بير زيت، فلسطين، د. عمر رحال – جامعة بير زيت، د. حسين الريماوي – جامعة بير زيت، د. سحر الجلاد – جامعة بير زيت، د. ريم صعب، الجامعة الأميركية في بيروت، د. فراس القبيسي، الجامعة الأميركية في بيروت، د. مهى شعيب، الجامعة اللبنانية الأميركية، د. مازن الغول، الجامعة الأميركية في بيروت، د. سوزان أبورجيلي، الجامعة اللبنانية، د. طارق محمود علي، الجامعة الأميركية في بيروت، د. حسين علام، الاكاديمية الليبية، ليبيا، د. عبد الرحيم الشيخ – جامعة بير زيت، فلسطين، د. نبيل دبدوب – جامعة بير زيت، فلسطين، د. بيان عرقاوي – جامعة بير زيت، فلسطين، د. عاهد عبد الخالق – جامعة بير زيت، فلسطين، د. محمد الجعبري – جامعة بير زيت، فلسطين، د. محمد مضية – جامعة بير زيت، د. ماجد ابو حسن – جامعة بير زيت، د. حسن لدادوة – جامعة بير زيت، فلسطين، د. رائد محمد أبو ربيع – جامعة الازهر، فلسطين، د. همت الزعبي - اكاديمية فلسطينية، د. لورد حبش - جامعة بيرزيت، فلسطين، د. عبد ربه العنزي - جامعة الأزهر، فلسطين، د. أحمد محمود محمد عابد - جامعة الأزهر، فلسطين، د. محمد السويلمي – جامعة قفصة، تونس، د. إبراهيم جدلة – جامعة منوبة، تونس، د. محمد حمزة – جامعة سوسة، تونس، د. حسن زريبة – جامعة قفصة، تونس، د. محمود خالد عكاشة - جامعة الأزهر، فلسطين، د. مروان سليم ابراهيم الاغا - جامعة الأزهر، فلسطين، د. مضر قسيس – جامعة بير زيت، فلسطين، د. جميل حرب – جامعة بير زيت، فلسطين، د. زينب التوجاني – جامعة منوبة، تونس، د. وسيم أبو فاشة – جامعة بير زيت، فلسطين، د. أيمن الزرو – جامعة بير زيت، فلسطين، د. ابراهيم ربايعة – جامعة بير زيت، فلسطين، د. باسل منصور – النجاح، فلسطين، د. نظام العباسي – جامعة النجاح، فلسطين، د. وليد الشوملي – جامعة بيت لحم، فلسطين، د. عبدالله أبو عيد – جامعة بيت لحم، فلسطين، د. عدنان صليح – جامعة الخضوري، فلسطين، د. امجد أبو العز – الجامعة العربية الامريكية، فلسطين، د. عبد الملك سكرية – جامعي، لبنان، د. امل أبو دقة – اكاديمية فلسطينية، لبنان، علي قاسم ربيعة – ناشط سياسي، البحرين، عصمت الموسوي – ناشط سياسي، البحرين، سعيد العسبول -ناشط سياسي، البحرين، د. محمد عيس الكويتي – ناشط سياسي، البحرين، محمود علي حافظ – ناشط سياسي، البحرين، د. إبراهيم شريف السيد – ناشط سياسي، البحرين، د. عباس عياد – ناشط سياسي، البحرين، د. أمين المستقلة - الجامعة الأردنية،د. محمد القطاطشة - الجامعة الأردنية، د. ايمن البراسنة - الجامعة الأردنية، د. محمد المصالحة - الجامعة الأردنية، د. حسن البراري - الجامعة الأردنية، د. وليد عبد الحي – اليرموك، الأردن، د. رضوان المجالي – جامعة مؤتة، الأردن، د. هاني اخو ارشيدة – جامعة آل البيت، الأردن، د. علي الشرعة – جامعة آل البيت، الأردن، د. عبد الستار قاسم – جامعة النجاح، فلسطين، د. يوسف داوود – بيرزيت، فلسطين، د. حسن أبو جراد – بيرزيت، فلسطين، أ. حافظ برغوثي – بيرزيت، فلسطين، د. علاء العزة – بيرزيت، فلسطين، د. عبد الكريم خشان – بيرزيت، فلسطين، د. اشرف بدر – جامعة بير زيت، فلسطين، د. عيسى برهومة، اكاديمي اردني، د. يوسف ربابعة، اكاديمي اردني، د. أحمد الخطيب، اكاديمي اردني، د. رزان إبراهيم، اكاديمي اردني، د. لؤي العناتي، اكاديمي اردني، د. اسعد غانم - جامعة حيفا، فلسطين، د. ناديا حجاب - جامعة اكستر، بريطانيا، د. مازن المصري – جامعة سيتي، بريطانيا، عريب الرنتاوي – مدير مركز القدس للأبحاث، الأردن، د. عبد الرحمن الحاج – جامعة بير زيت، فلسطين، د. فيصل يوسف – الجامعة العربية الامريكية، فلسطين، د. امل دحيدل – جامعة بير زيت، فلسطين، معتصم خلف – جامعة بير زيت، فلسطين، د. زياد مناور – جامعة بير زيت، فلسطين، د. محمد أبو رحيمة – اكاديمي فلسطيني، استراليا، د. سمير أبو صالحة – اكاديمي فلسطيني، روسيا، د. ماجد أبو سلمى – جامعة تامبير، المانيا، د. ميشيل حنانيا – جامعة بيت لحم، فلسطين، د. هالة رشيد – جامعة بيت لحم، فلسطين، أ. عدنان رمضان – جامعة بيت لحم، فلسطين، أ. وسام رفيدي – جامعة بيت لحم، فلسطين، د. فردوس العيسى – جامعة بيت لحم، فلسطين، د. أحمد الفسفوس – جامعة بيت لحم، فلسطين، د. بلال سلامة – جامعة بيت لحم، فلسطين، أ. منيرفا قسيس جرايسه – جامعة بيت لحم، فلسطين، أ. وليد عطا الله – جامعة بيت لحم، فلسطين، أ. إلياس الحزين – جامعة بيت لحم، فلسطين، د. عبير مصلح – جامعة بيت لحم، فلسطين، أ. نبيلة الدقاق – جامعة بيت لحم، فلسطين، د. عريفة البحري – الجامعة الإسلامية، فلسطين، د. شيرين الضائي، جامعة الأزهر، فلسطين، د. سامية سكيك، وزارة التربية والتعليم العالي، فلسطين، د. كفاح الغصين، جامعة فلسطين، فلسطين، د. نائلة خليل الأغا، فلسطين، د. نعيمة أبو مصطفى، القاهرة، مصر، د. نفوذ أبو سعدة، وزارة التربية والتعليم العالي، فلسطين، د. أزدهار رابي، جامعة القدس المفتوحة، قلقيلية، فلسطين، د. رهف حنيدق، الجامعة الإسلامية، فلسطين، د. بسمة بارود، جامعة الأقصى، فلسطين، د. جميلة قويدر، أكاديمية جامعات فلسطين، د. حنان زعرب، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، د. هالة الحرازين، جامعة الأقصى، فلسطين، د. آمنة زقوت، جامعة الأقصى، فلسطين، د. لينا صبيح، جامعة الأقصى، فلسطين، د. نعمة سرور، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، د. الهام شمالي باحثة مركز التخطيط الفلسطيني،فلسطين، د. عبلة ثابت، جامعة الأقصى، فلسطين، د. سامي أحمد، جامعة القدس المفتوحة فلسطين، د. رفيق التلولي، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، د. سنية الحسيني، الجامعة الأمريكية، فلسطين، د. رولا محيسن أكاديمية رام الله، فلسطين، د. عدنان أبو عامر، جامعة الأمة، فلسطين، د. محمد الغفري، منسق الشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، د. علاء حمودة، محاضر في الجامعات الفلسطينية، فلسطين، د. ابراهيم المصري، جامعة الاسراء، فلسطين، د. محمد أبو ركبة، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، د. عبد العليم محمد، مركز الدراسات، القاهرة، مصر، د. جمال الفاضي، محاضر في الجامعات الفلسطينية، غزة، فلسطين، د.عبدالناصر سرور، جامعة القدس المفتوحة، د. ابراهيم عبيد - 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