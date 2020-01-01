  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

من هو محمد آل حمود زوج مودل روز وقصة زواجهما (شاهد)

الخميس 12 نوفمبر 2020 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو محمد آل حمود زوج مودل روز وقصة زواجهما (شاهد)



واشنطن / سما

كشفت وسائل إعلام عربية، لأول مرة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، عن هوية زوج مودل روز عارضة الأزياء السعودية، أحد أبرز مشاهير سناب شات، المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شبكة (Celebs Arabic) على موقعها الإلكتروني إن زوج مودل روز هو رجل الأعمال السعودي محمد آل حمود، مشيرة إلى أنهما تزوجا عام 2013 أي قبل سبع سنوات في الولايات المتحدة.

وأضافت الشبكة : "نستطيع التأكيد لكم أن زوج العارضة مودل روز هو رجل الأعمال السعودي محمد آل حمود، موضحة أنه يعد أحد أكبر وكلاء الأعمال العرب في أمريكا.

وتابعت أن زوج مودل روز شوهد هذا الأسبوع وهو يغادر مكان المشاهير في "بيفرلي هيلز"، مبينة أنه يتطلع إلى إضافة مؤثرين وفنانين من هوليود إلى قائمته المؤثرة والقوية.

الجدير بالذكر أن مودل روز تبلغ من العمر حاليا 28 سنة، إذ أنها من مواليد أغسطس / آب 1992 في السعودية وتعيش في أمريكا حيث بدأت نشاطها في عروض الأزياء عقب زواجها مباشرة.

من هو زوج مودل روز

وذكرت أن آل حمود تعرف لأول مرة على مودل روز حينما أعد جلسة تصوير علنية لها في الرياض، حيث جذبت انتباه العالم إليها؛ كونها أول عارضة أزياء نسائية في تاريخ المملكة العربية السعودية.

ولفتت الشبكة إلى أن محمد آل حمود تزوج مودل روز بعد قصة حب جمعتهما، حيث استمر الزواج بينهما حتى هذه اللحظة، وحقق لها حلمها لاحقا كي تصبح عارضة أزياء مشهورة.

انستغرام مودل روز

وتفاعل المغردون على تويتر مع الكشف عن هوية زوج مودل روز، إذ قالت إحداهن : "ما شاء الله، شلون قدرت تخفي زواجها لمدة سبعة أعوام وهي طول الوقت تصوير كل شيء في حياتها".

وتساءلت مغردة أخرى : "هي الحين متزوجة ولا مطلقة وبعدين شو هذا الزوج ما شاءالله يحقق احلام زوجته الله يرزقنا بزوج مثله"، فيما رأت أخرى أنها حققت حلمها بنفسها دون زوجها.

#محمد آل حمود #مودل روز #السعودية #زوج مودل روز #سناب مودل روز #أمريكا #انستغرام مودل روز
محمد آل حمود زوج مودل روز

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: السلطة تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا عبر وسيط أوروبي‎ وبهذه الآلية ..

موعد مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة

بالفيديو.. وصلة رقص لصلاح وابنته مكة في حفل زفاف شقيقه

تشييع جثمان صائب عريقات في ذكرى رحيل ياسر عرفات

حقيقة وفاة دييغو مارادونا

صدمة لترامب ..موظف بخدمة البريد الأمريكية يعترف باختلاق اتهامات حول مخالفات في التصويت

بايدن يوجه رسالة لترامب

الأخبار الرئيسية

الاعلامي الحكومي بغزة: منحنى تسجيل الإصابات قد لا يشكل دافعاً لاتخاذ قرارات الإغلاق

نصر الله يعلق على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان.. "المقاومة تلتزم بما تحدده الدولة"

صحيفة اسرائيلية تكشف عن حلم د. صائب عريقات الذي لم يتحقق..!

صحيفة: المقاومة الفلسطينية بعثت رسائل تحذير لـ"إسرائيل" عبر الوسطاء.. اليك تفاصيلها

ميدل إيست آي: وصول بايدن “الليبرالي” إلى البيت الأبيض لن يغير واقع الفلسطينيين بل سيزيده سوءاً