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شاهد .. أسماء المتأهلين إلى نهائي ذا فويس سينيور 2020

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. أسماء المتأهلين إلى نهائي ذا فويس سينيور 2020



أبو ظبي / سما

أعلن الفنانون هاني شاكر ونجوى كرم وسميرة سعيد وملحم زين، خلال الحلقة الثانية التي عرضت على شاشة قناة (mbc 1) اليوم الأربعاء، عن أسماء المتأهلين إلى نهائي ذا فويس سينيور 2020 "the voice senior".

واستمع الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم إلى أداء جميع المشتركين الذين ما زالوا ينافسون حتى نصف النهائي، فيما اختار كل عضو باللجنة، مشترك واحد من فريقه كي يمثله في نهائي برنامج ذا فويس سينيور نسخة 2020.

وأجمع أعضاء لجنة التحكيم الأربعة في حلقة نصف النهائي الثانية، على تميز فريق نجوى كرم خلال العروض المباشرة وحلقة الليلة، لكنها كانت مُطالبة باختيار مشترك واحد؛ من أجل الظهور في الحلقة النهائية لـ"ذا فويس سينيور".

وتألق صفوان عابد بأغنية عملاق الزمن الجميل محمد عبد الوهاب، حيث قدمها بصوتٍ قوي أشعل حماس لجنة التحكيم والجمهور الحاضر في المسرح، ما اضطر سميرة سعيد لترشيحه للمشاركة في نهائيات ذا فويس سينيور.

كما هزّت سعاد حسن المسرح بصوتها الجميل بعد أن غنت للمطرب الكبير جورج وسوف (بتعاتبني على كلمة .. بتحاسبني على غلطة)، حيث تأهلت رسميا للنهائي ضمن فريق سميرة سعيد.

أسماء المتأهلين إلى نهائي ذا فويس سينيور 2020:

فريق نجوى كرم: فيصل الحلاق، عب الحليم 

فريق سميرة سعيد: صفوان عابد، سعاد حسن.

فريق ملحم زين: عبدو ياغي والحسين فضلاوي.

فريق هاني شاكر: ميرفت كامل وعبد العزيز.بن زينة.

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