شاهد .. حريق حفل خطوبة شاهندة بنت عصام الحضري

القاهرة / سما

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في حفل خطوبة شاهندة بنت عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا، لكن تمت السيطرة عليه.

وذكرت المصادر أن الحريق شبّ بشكل مفاجئ خلال احتفال عائلة الحضري والأصدقاء بمناسبة خطوبة ابنته شاهندة، مشيرة إلى أنه جرى إخماده دون تسجيل أضرار أو إصابات.

وأورد أحد أفراد عائلة الحضري، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر لحظة اندلاع الحريق في حفل خطوبة ابنة الحارس التاريخي للمنتخب المصري، مرفقا عيون زرقاء معها.

ونشر عصام الحضري، عددًا من الصور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" خلال مشاركته في حفل خطوبة ابنته، متمنيا لها حياة سعيدة مع زوجها.

وكتب الحضري : "بنتي حبيبتي وأول فرحتي شاهندة الف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكوا بخير انتي و عمر حبيبي و ابني التاني وعقبال الفرحة الكبيرة ... كبرتي يا شوشو وكبرتيني".

الجدير بالذكر أن عصام الحضري قد اعتزال كرة القدم نهائيا، لكن تقارير صحفية محلية تحدثت مؤخرا عن إمكانية عودته إلى الملاعب مُجددا، إلا أنه نفى ذلك لاحقا.