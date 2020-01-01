تحميل نتائج مفاضلة التعليم الموازي الثانية في سوريا 2020 حسب رقم الاكتتاب والاسم

دمشق / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، يوم الثلاثاء، عن صدور نتائج مفاضلة التعليم الموازي للعام الدراسي 2020 - 2021، مشيرة إلى أنه يُمكن للجميع الاستعلام عنها حسب رقم الاكتتاب.

وقالت وزارة التربية في تصريح صحفي إنه تم الإعلان عن نتيجة مفاضلة التعليم الموازي 2020 برقم الاكتتاب والاسم من خلال رابط الموقع المرفق في هذا الخبر، متمنية التوفيق والنجاح للجميع.

نتائج المفاضلة الثانية التعليم الموازي أو اضغط هنا

وكانت الوزارة قد نشرت بتاريخ الثاني والعشرين من شهر أكتوبر / تشرين الماضي، نتائج المفاضلة العامة حسب الاسم ورقم الاكتتاب، حيث سجلت نسب نجاح مرتفعة هذه السنة الدراسية.

ويوم أمس، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، نتائج مفاضلة السوري غير المقيم في البلاد عن العام الدراسي نفسه، فيما الفحص على صفحة بكالوريا وسوريانا التعليمية.

نتائج مفاضلة السوري غير المقيم 2020

كما جرى الإعلان في وقت سابق عن أسماء المقبولين في السنة التحضيرية بالمفاضلة العلمي والأدبي للسوري المقيم في السعودية وجميع أنحاء العالم؛ من أجل الانتقال لمرحلة دراسية جديدة.

وفي سياقٍ آخر، قررت الوزارة تمديد فترة تغيير طلاب المرحلة الثانوية بين الفرعين الأدبي والعلمي حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، من خلال مديريات التربية والتعليم بطلب من ولي الأمر.