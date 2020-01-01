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موعد الحظر الشامل في الأردن بعد الانتخابات النيابية 2020

السبت 07 نوفمبر 2020 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد الحظر الشامل في الأردن بعد الانتخابات النيابية 2020



عمان / سما

أعلن الدكتور بشير الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، اليوم السبت 7 نوفمبر / تشرين الثاني، عن موعد ساعات الحظر الشامل الذي سينفّذ بعد إجراء الانتخابات النيابية 2020 في الأردن. 

وقال الخصاونة في بيان له إنه سيتم البدء في تطبيق الحظر الشامل من الساعة التاسعة مساء للمنشآت، والساعة العاشرة مساء للأفراد بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر. 

وأشار رئيس الحكومة الأردنية إلى أن الحظر الشامل للتجوال في الأردن سينتهي عند الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق للخامس عشر من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

واستثنى الخصاونة، بناء على طلب مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب من القرار المرشحين ومندوبي القوائم في مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية العامّة لمجلس النواب التاسع عشر، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء وكوادر لجان الانتخاب في الميدان. 

كما تم استثناء المراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين والصحفيين المعتمدين لدى الهيئة المستقلة، وذلك لحين انتهاء الهيئة من إعلان النتائج النهائية وإرسالها للجريدة الرسميّة، مع الإبقاء على تخصيص ساعة لتمكين المواطنين من أداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام كما جرت العادة في أيام الجمع الماضية.

وكان رئيس الوزراء قد خاطب رئيس مجلس مفوضّي الهيئة المستقلة للانتخاب لبيان الرأي بإمكانية تنفيذ حظر تجوّل شامل بعد انتهاء عملية الاقتراع بناءً على توصية وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا في المملكة الدكتور وائل الهياجنة، وذلك بهدف الحدّ من انتشار الفيروس، مؤكداً حرص الحكومة على دعم الهيئة المستقلّة لإنجاح مجريات العملية الانتخابية.

والتئم مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم السبت في مقرّ الهيئة لتدارس مخاطبة رئيس الوزراء ببدء الحظر الشامل من مساء الثلاثاء، وأوصى بالموافقة على مضمون ما جاء في كتاب رئيس الحكومة.

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