نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020 .. هل تعلن اليوم ؟

واشنطن / سما

يترقب العالم أجمع الساعات القليلة القادمة من اليوم الثلاثاء التي قد تشهد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 بين دونالد ترامب (الحزب الجمهوري) ومنافسه مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

ويبدأ الأمريكيون اليوم 3 نوفمبر 2020، في التوافد إلى صناديق الاقتراع والتصويت لانتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة يتولى القيادة في البيت الأبيض، بين ترامب وبايدن، لكن هناك عدة سيناريوهات لا بد من التطرق لها.

وستكون انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، هي الانتخابات الـ59 للولايات المتحدة التي تعقد كل أربعة أعوام، إذ سيختار الناخبون ناخبين رئيسيين، سيقومون بدورهم بانتخاب رئيس جديد ونائبا له عبر الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

وقال موقع قناة بي بي سي في تقرير له حول بعض التفاصيل الأساسية قبل الاقتراع إنه "كي تصبح رئيسا لأمريكا لا يتطلب ذلك الفوز بالتصويت الشعبي، إنما يهدف المرشحون إلى الانتصار بالأغلبية في المجمع الانتخابي".

وأشار "بي بي سي" إلى أن الملايين من الأمريكيين سوف يصوتون في هذه الانتخابات عبر البريد أكثر من الانتخابات الماضية؛ نظرا للإجراءات الوقائية وظروف الحجر والإغلاق المفروضة للسيطرة على وباء كورونا (كوفيد 19).

ولفت إلى أن التصويت بالبريد ربما يستغرق وقتا إضافيا لفرز الأصوات البريدية، مبينا أن الولايات لن تشرع بعملية الفرز حتى يوم الاقتراع؛ "لذا سوف يكون تأخير مؤكد في بعض النتائج، والأرقام الأولية قد تتغير من وقت لآخر".

وأضاف أن الأمر قد يختتم بخسارة المرشح الذي تقدم على الآخر بوقت مبكر مع فرز الأصوات الشخصية أو البريدية الكبيرة، موضحا أن تدفق بطاقات التصويت عبر البريد هذه السنة، سيؤدي إلى صعوبة معرفة المتصدر مبكرًا.

وحسب تقرير موقع بي بي سي البريطاني، فإن الولايات الأمريكية، لديها قواعد مختلفة لكيفية فرز بطاقات الاقتراع البريدية ومتى يتم ذلك، منوها إلى أن ذلك "يعني أنه ستكون هناك فجوات كبيرة بينها من حيث الإبلاغ عن النتائج".

الجدير بالذكر أن بعض الولايات مثل أريزونا وفلوريدا، قد بدأت بفرز بطاقات الاقتراع قبل عدة أسابيع من الآن، بينما هناك ولايات غيرها مثل بنسلفانيا وويسكونسن، لن يتم مس هذه الأصوات حتى يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتابع الموقع إن الولايات الأمريكية تتباين في مواعيدها النهائية حول موعد قبول الاقتراع البريدي، مبينا أن ولاية جورجيا على سبيل المثال، ستجري عملية فرز الأصوات التي تلقتها بتاريخ 3 نوفمبر أو قبل الموعد المذكور فقط.

وأردف إنه سيتم في ولاية أوهايو، حساب الأصوات المتأخرة طالما جرى ختمها بالبريد بحلول 3 نوفمبر/تشرين الثاني، مستطردا : "نحن نعلم على وجه اليقين أنه في بعض الولايات سيستغرق الأمر أسابيع للحصول على نتائج كاملة".

هل تعلن نتائج الانتخابات الأمريكية اليوم:

وأكدت أن ما سبق يعني أنه "سيكون التنبؤ بموعد تسمية الرئيس الأمريكي القادم رسميا، أمرًا مستحيلا تقريبا"، مشيرة إلى أن "هذا لم يكن الحال بالانتخابات المنصرمة حينما كان بالإمكان ضبط الساعة عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت شرق أمريكا".

ووفقا للموقع، فإنه من الممكن إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية نهاية يوم التصويت، إذ أوضح أنه "بناء على استطلاعات الرأي، ما زال ممكنا عدديا إعلان الفائز نهاية يوم الاقتراع، لكن الأمر يتطلب فوزا ساحقا بالنسبة لأي من المرشحين، وذلك على الرغم من التأخير البريدي".

وقال إنه يتعين على ترامب أو بايدن الفوز بتذكرة مرور ذهبية لدخول البيت الأبيض، أي الفوز بـ 270 صوتا أو أكثر من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي؛ وذلك لأن الرئيس لا يجري اختياره مباشرة من قبل الناخبين، ولكن من خلال ما يعرف بالمجمع الانتخابي.

يشار إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 تختلف عن نتيجة 2008 التي أعلنت فيها مباشرةً عند الساعة الحادية عشرةً مساءً، وكذلك سنة 2012 التي شهدت الإعلان عن هوية الرئيس الأمريكي الجديد بعد مرور نحو خمس عشرة دقيقة.