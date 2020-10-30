السعودية تعلق على حادثة زلزال إزمير التركية

وكالات

أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن أسفها الشديد لسقوط قتلى وجرحى نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مقتضب: "تعرب المملكة عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في إزمير التركية، نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعية الله بأن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل".

#بيان | تعرب المملكة العربية السعودية عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) October 30, 2020



ووقع الزلزال بقوة 6.6 درجات على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفري حصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض، وتسبب في وقوع تسونامي جزئي

وقالت وكالة الطوارئ والأزمات في البلاد، إن الزلزال تسبب في سقوط 12 قتيلا و419 مصابا، حتى الآن، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ لانتشال باقي الضحايا.



وأرسلت إدارة الكوارث التركية، بشكل عاجل، مساعدات طارئة لاستخدامها في الأنشطة التي تنفذ في المنطقة، حيث توجهت على الفور 3 شاحنات تنسيق من الولايات المجاورة لإزمير.

وأسفر الزلزال عن انهيار 6 مبان في مدينة إزمير غربي البلاد، في حصيلة أولية كشف عنها وزير الداخلية، بينما قال رئيس بلدية إزمير إن "هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال". قالت وسائل إعلام تركية لاحقا إن عمليات بحث تجري في 17 مبنى.