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حكم التهنئة وأكل الحلوى في عيد المولد النبوي الشريف ؟

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكم التهنئة وأكل الحلوى في عيد المولد النبوي الشريف ؟



الرياض / سما

تحدث موقع "إسلام ويب" المتخصص، عن حكم تقديم التهنئة للمسلمين وأكل الحلوى في ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك ردّا على تساؤلات عديدة وصلته من المتابعين على زاوية الاستفسارات.

وأرسل أحد زوار "إسلام ويب" السؤال التالي: ما حكم من يهنئ الأهل والأصحاب بقول ( كل عام وأنتم بخير) في المناسبات الدينية مثل رأس السنة الهجرية و المولد النبوي والإسراء والمعراج؟...وهل قول هذه التهنئة بدعة؟ وهل أكل الحلوى ( حلاوة المولد)في هذه المناسبات بدعة؟...أفيدوني ولكم جزيل الشكر.

وأجاب "إسلام ويب": التهنئة لا حرج فيها إن لم يقصد بها التعبد، فيما الاحتفالات فهي بدعة؛ كون أسبابها حصلت في عهد السلف ولم يحتفلوا بها ولو كان في ذلك خيرًا لسبقونا إليه.

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وأضاف الموقع أن "أكل الحلوى مباح لكن لا تجوز المشاركة في الاحتفال أو تلبية وحضور دعوته"، داعية صاحب السؤال إلى مراجعة "بدعة الاحتفال وعدم ثبوت تاريخ الإسراء والمعراج، والزيادة من التفصيل فيما سبق".

حكم تهاني المولد النبوي الشريف

حكم أكل حلوى مولد النبي

وبهذا الصدد، كتب إسلام ويب : "الاحتفال بالمولد النبوي بدعة محدثة فإن عليك الابتعاد عن المشاركة فيه بأي وجه من الوجوه، ولا تشارك أهله بالجلوس معهم على موائدهم أو أكل الحلويات التي يوزعونها". 

وأضاف : "أما الأكل من الحلويات قبل الاحتفالات أو بعدها أو يكون ذلك منفصلا عن مظاهر الاحتفال فلا مانع منه لأن أكل الحلويات في حد ذاته ليس حراما على وجه العموم". وفق الموقع ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن بعض من وزارات الأوقاف في الدول الإسلامية، قد أعلنت الأيام الماضية عن برنامج فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الذي يأتي هذا العام في ظروف استثنائية.

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