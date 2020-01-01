هل يجوز الاحتفال بذكرى عيد المولد النبوي الشريف ؟

الرياض / سما

ردّ موقع إسلام ويب، على تساؤلات المتابعين حول (كيف يكون الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف) الذي يصادف يوم الخميس القادم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر / تشرين الأول 2020 / 1442.

وقال "إسلام ويب" في جوابه الذي ورد على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت إنه لم يأت دليل شرعي يخص يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بمزية عن سائر الأيام ولم يحتفل النبي به.

وأضاف الموقع الإسلامي أن النبي محمد لم يحتفل بأيام ميلاد إخوانه من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله، ولا حتفل به الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم. وفق ما ذكر.

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وتابع "إسلام ويب" ردّه بالقول أنه "لا يختفل بعيد المولد النبوي الشريف؛ لأن ذلك من البدع المذمومة المنهى عنها شرعا، مرفقا بالنص والدليل الواضح ثلاث فتاوى مختلفة تثبت صحة ذلك".

حكم الاحتفال بعيد المولد النبوي

وحسب الموقع، فإن الاحتفال بمولد النبي أو مولد غيره من الناس لم يكن من هدي نبينا -صلى الله عليه وسلم- ولا هدي أصحابه رضوان الله عليهم، وقد تقرر أن العبادة مبناها على التوقيف.

وذكر أن الشرع ما شرعه الله ورسوله، مبينا أن كل عبادة تركها النبي مع وجود المقتضى لها وعدم المانع من فعلها، فتركها سنة وفعلها بدعة مذمومة "وهذا أدق ضابط لتعريف البدعة".

وأوضح أن التذكير بسيرة النبي محمد يكون عبر تدريسها والحديث عنها وشرحها في دور التعليم وبيوت الله، وليس في سردها في ساعة وليلة أو إنشادها على نغمات الأوتار المحرمة.



