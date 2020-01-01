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خبر وفاة الفنان كمال التواتي يتصدر وسائل التواصل .. هل صحيح ؟

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبر وفاة الفنان كمال التواتي يتصدر وسائل التواصل .. هل صحيح ؟



تونس / سما

تصدر خبر وفاة الفنان كمال التواتي الممثل المسرحي التونسي، يوم الأربعاء، وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشرته العديد من الصفحات الفنية والاجتماعية عبر تويتر وفيسبوك.

وأعلنت صفحات تونسية عن وفاة الفنان كمال التواتي جراء حادث سير مؤسف تعرض له الليلة على طريق المرسى، معتبرة أن تونس فقدت برحيله أحد أبرز قامات الفن والتمثيل.

لكن تلك الصفحات لم تنسب الأنباء إلى أي مصدر رسمي، حيث تواصلت وسائل الإعلام مع الجهات المقربة من الفنان التواتي لاستيضاح حقيقة ما يتم تداوله حول تعرضه لحادث طرق.

وقالت جميلة الشيحي مديرة قطب المسرح في مدينة الثقافة التونسية إن نبأ وفاة كمال التواتي الذي نشرته بعض المنصات على مواقع التواصل غير دقيق ولا أساس له من الصحة.

وحسب الشيخي، فإن كل الأخبار المتداولة مجرد شائعات غير صحيحة لا يجب الالتفات إليها، داعية في الوقت ذاته وسائل الإعلام إلى عدم تناقلها وتحري المعلومات من مصادرها.

يذكر أن كمال التواتي هو فنان تونسي برز في السينما والمسرح ويمتلك شعبية واسعة في تونس والدول العربية، فيما قدم العشرات من الأفلام والمسلسلات خاصة تلك الرمضانية.

ومن أهم أعمال كمال التواتي الذي يبلغ من العمر حاليا 68 سنة، مسلسل (شوفلي حل) الذي عرض في شهر رمضان المبارك مع نخبة من الممثلين منهم كوثر بالحاج وسفيان الشعيري.

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