السعودية : حقيقة خبر وفاة مفتي المملكة عبد العزيز آل شيخ

الرياض / سما

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، الليلة، بعد أن تداولت صفحات ونشطاء خبر وفاة مفتي المملكة عبد العزيز آل شيخ، بعد معاناة مع المرض في إحدى مستشفيات السعودية.

ونسبت صفحات على موقع تويتر خبر وفاة مفتي عام المملكة عبد العزيز آل شيخ عن عمر يناهز 77 عاما نتيجة معاناة مع المرض إلى وكالة سبق والديوان الملكي السعودي.

وجاء في نص الخبر إن الديوان الملكي أعلن في بيان صحفي أن الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل شيخ مفتي المملكة العربية السعودية قد انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الثلاثاء.

وأضافت أن آل شيخ رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية يعتبر من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مبينة أنه مفتي السعودية ورحل والده قبل أن يتجاوز الثامنة من عمره.





وبهذا الصدد، تصدر نبأ وفاة مفتي المملكة محركات البحث العالمية لا سيما جوجل، حيث يسعى المواطنون للتأكد من مدى صحة التقارير التي تتحدث عن وفاة الشيخ عبدالعزيز.

وتابعت وكالتنا المنصات الرسمية السعودية، لا سيما صفحة الديوان الملكي الموثقة والوكالة الرسمية للأنباء (واس) وموقع وكالة سبق، إذ تبين أنها لم تنشر أي خبر جديد حول مفتي المملكة.

وكان آخر خبر نشرته وكالة سبق الرسمية عن مفتي المملكة، خلال شهر أكتوبر الجاري، حينما قرر الملك سلمان بن عبدالعزيز إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل شيخ.

الجدير بالذكر أن هذه الشائعة ليست الأولى التي تفيد في وفاة مفتي المملكة عبدالعزيز آل شيخ، إنما واجه الشيخ السعودي، العشرات من الأنباء المشابهة منذ نحو عامين قبل أن يتم نفيها بشكل رسمي.