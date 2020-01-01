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2500 فيديو إباحي.. قرار عاجل في قضية "عنتيل الجيزة"

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
2500 فيديو إباحي.. قرار عاجل في قضية "عنتيل الجيزة"



القاهرة /وكالات/

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، حبس "عنتيل الجيزة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة، دون علمهن.
وفي وقت سابق، ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على جزار البراجيل، اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات، وتصويرهن، حيث تم القبض عليه بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، والتى تجمعه مع سيدات فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق، وفقاً لـ(بلدنا اليوم).

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة مع سيدات.
بإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، من ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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