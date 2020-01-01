رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1442 2020 رتبة جندي - أبشر للتوظيف

الرياض / سما

نشرت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الثلاثاء، رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 2020 - 1442 للاستعلام عن النتيجة النهائية، متوقعة أن يتم تفعيله والإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة القادمة.

وأفادت المصادر بأنه يجري العمل على رفع نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رتبة جندي على المنصة الإلكترونية، نافية بالوقت نفسه ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود روابط جديدة.

وحسب المصادر، يترقب الجميع إعلان القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حول نتائج القبول المبدئي لرتبة الجندي.

رابط أبشر للتوظيف نتائج قبول الأمن الدبلوماسي

وكانت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي قد أعلنت بتاريخ 27 أغسطس / آب الماضي عن فتح باب التسجيل والقبول بالأمن العام على رتبة جندي رجال فقط، وذلك حسب الشروط المرفقة أدناه.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم للأمن الدبلوماسي رتبة جندي، سعودي المنشأ والأصل، فيما يستثنى من ذلك الذي نشأ مع والديه خلال فترة خدمة المملكة بأي دولة عربية أو غيرها في الخارج.

رابط التسجيل في الأمن الدبلوماسي رتبة جندي

وشددت على ضرورة ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية، وأهمية اجتيازه جميع اختبارات وإجراءات القبول، لافتة إلى أنه يجب حصوله على مؤهل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وجرى التسجيل على منصة أبشر للتوظيف لمدة خمسة أيام فقط، في حين حملت الجهات المختصة، الطلبة مسؤولية جميع البيانات والمعلومات الكاملة والمنقوصة التي يتم وصلتها منهم مؤخرا.