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رابط اختبار الشفشفه الجديد 2020

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط اختبار الشفشفه الجديد 2020



الرياض / سما

تصدر اختبار الشفشفه الجديد 2020 وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية ومصر والدول الخليجية والعربية، بعد أن شارك عشرات الآلاف من المشاهير في الإجابة عن أسئلة الامتحان.

ويتكون اختبار الشفشفه المثير من تسعة أسئلة، فيما يتوجب على المستخدم الإجابة عنها جميعها بشكل صحيح حتى لا يعتبر فاشلا وفق التقييم النهائي الذي يحصل عليه المشارك مع الختام.

وجاء نص السؤال الأول بالاختبار، كيف تتنفس وأنت تشفشف فيما الخيارات كالتالي (من فمي، من أنفي، ما أتنفس ليس أخلص، إجابة أخرى)، فيما تحصل الإجابة الصحيحة على نقطة واحدة.

أما السؤال الثاني في اختبار الشفشفه الكوميدي، ما هو أول شيء تسويه قبل تشفشف (أفرش أسناني، أرطب شفايفي، ولا شيء منهم، إجابة أخرى)، علما أيضا بأن الجواب الصحيح يقابله نقطة.

رابط اختبار الشفشفه

فيما السؤال الثالث هو "اللي تعض شفتك وانت تشفشفها"، والخيارات، الأول أضربها والثاني أخليها تكمل، والثالث أعض شفتها، والرابع إجابات أخرى غير موجودة في السابق.

وأضاف السؤال الرابع، ليه تغمض عيونك وقت الشفشفه (استحي، الشفشفه تعور، أدخل جو)، بينما السؤال الخامس، كيف تلمح لأحد انك تبي تشفشفه وأمامه أربعة خيارات أخرى.

وشارك المغردون على موقع تويتر، نتيجة اختبار الشفشفه الذي انتهوا من تقديمه، حيث حصل منهم على علامة كاملة (9/9)، ولم يتحصل آخرون إلا على نقطة واحدة أو نقطتين وثلاثة.

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