سبب وفاة الفنان نبيل حلواني الممثل السوري .. السيرة الذاتية

دمشق / سما

أعلنت مصادر إعلامية عربية، يوم الإثنين، عن وفاة الفنان نبيل حلواني الممثل السوري الشهير، إثر معاناة طويلة مع المرض بعد مسيرة فنية طويلة وناجحة في المسرح والتلفزيون.

وأفادت المصادر بأن سبب وفاة نبيل حلواني هو صراعه مع المرض الخبيث "عضال"، مشيرة إلى أنه سيتم الصلاة عليه وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير خلال الساعات القليلة القادمة.

بدورها، نعت نقابة الفنانين السورية، الفنان نبيل حلواني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى نتيجة المرض، مستعرضة أبرز إسهاماته الفنية والإنجازات المهنية التي حققها في عمله.

كما نعى ممثلون وفنانون من سوريا والوطن العربي، الراحل نبيل حلواني الذي توفى في مستشفى ابن النفيس بدمشق، مبينة أنه يحمل رصيدا يقارب 70 مسلسلا في الدراما السورية.

من هو نبيل حلواني السيرة الذاتية

نبيل حلواني هو فنان مسرحي من مواليد العاصمة دمشق، وبدأ مسيرته الفنية على مسرح الشبيبة ثم المسرح الجامعي والقومي والعمال، علما أنه أحد مؤسسي مسرح الطفل في سوريا.

وبرز نبيل حلواني في أعمال تلفزيونية وسينمائية، منها فيلم أحلام المدينة، رؤى حالمة، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات الدرامية والتاريخية، أبرزها باب الحارة الجزء 10 العاشر.

ومن أعمال نبيل حلواني، مسلسل دبور الجزء الثاني، ولادة من الخاصرة، صدر الباز، العراب، بواب الريح، فيما عمل مع نجوم كبار مثل نزار أبو حجر، عباس النوري، عبد الحكيم قطيفان.