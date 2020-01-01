شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 3 الثالثة والرابعة 4

بيروت / سما

عرضت قناة إم بي سي (mbc 4) مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 3 الثالثة والرابعة 4 على منصة تطبيق (شاهد vip) المدفوعة؛ تمهيدا لبثها كاملة مباشرة على الشاشة بشكل مجاني.

وقالت صفحة (شاهد vip) الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "لسا ما صحينا من دهشة الحلقتين الأولى والثانية لمسلسل دفعة بيروت، والآن الحلقتين الثالث والرابعة نزلت على شاهد".

يذكر أن مسلسل دفعة بيروت يشارك فيه نخبة من الممثلين العرب على رأسهم الفنان اللبناني محمود نصر، من إنتاج "إيغل فيلمز وجودي برودكشن" وإخراج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة.

وتفاجأت الفنانة نور الغندور من طبيعة دورها في مسلسل دفعة بيروت، حيث ظهرت أثناء التصوير بشكل جديد، قالت إنه يستمر لمدة حلقتين وله علاقة بحدث معين سوف يحدث داخل أسوار الجامعة.

مسلسل دفعة بيروت على شاهد اضغط هنا

وتستخدم الغندور لهجتها الأم "المصرية" في إحدى مشاهد دفعة بيروت وذلك لأول مرة في أعمالها الفنية، بالإضافة إلى الكويتية في غالبية الحلقات بإطلالة الشعر الأشقر الذي يسبب لها المتاعب.

وأضافت نور أن جميلة التي تؤدي شخصيتها في المسلسل تبدأ مع مرور الحلقات في دخول صراعات مع شقيقتها والشخص الذي تحبه وشخص ثالث هو يحبها، مبينة أن الأحداث كثير ورائعة.

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ورفضت جميلة الحديث عن مستقبل علاقتها مع الرجال في مسلسل دفعة بيروت، مشددة في الوقت ذاته على أنها أول مرة تجسد دور بهذه الطريقة الجريئة التي لا يهمها شيء لكنها تنكسر لاحقا.