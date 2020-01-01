  1. الرئيسية
  2. هو وهي

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 3 الثالثة والرابعة 4

السبت 24 أكتوبر 2020 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 3 الثالثة والرابعة 4



بيروت / سما

عرضت قناة إم بي سي (mbc 4) مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 3 الثالثة والرابعة 4 على منصة تطبيق (شاهد vip) المدفوعة؛ تمهيدا لبثها كاملة مباشرة على الشاشة بشكل مجاني.

وقالت صفحة (شاهد vip) الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "لسا ما صحينا من دهشة الحلقتين الأولى والثانية لمسلسل دفعة بيروت، والآن الحلقتين الثالث والرابعة نزلت على شاهد".

يذكر أن مسلسل دفعة بيروت يشارك فيه نخبة من الممثلين العرب على رأسهم الفنان اللبناني محمود نصر، من إنتاج "إيغل فيلمز وجودي برودكشن" وإخراج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة.

وتفاجأت الفنانة نور الغندور من طبيعة دورها في مسلسل دفعة بيروت، حيث ظهرت أثناء التصوير بشكل جديد، قالت إنه يستمر لمدة حلقتين وله علاقة بحدث معين سوف يحدث داخل أسوار الجامعة.

مسلسل دفعة بيروت على شاهد اضغط هنا 

وتستخدم الغندور لهجتها الأم "المصرية" في إحدى مشاهد دفعة بيروت وذلك لأول مرة في أعمالها الفنية، بالإضافة إلى الكويتية في غالبية الحلقات بإطلالة الشعر الأشقر الذي يسبب لها المتاعب.

وأضافت نور أن جميلة التي تؤدي شخصيتها في المسلسل تبدأ مع مرور الحلقات في دخول صراعات مع شقيقتها والشخص الذي تحبه وشخص ثالث هو يحبها، مبينة أن الأحداث كثير ورائعة.

اقرأ/ي أيضا.. مواعيد عرض مسلسل دفعة بيروت

ورفضت جميلة الحديث عن مستقبل علاقتها مع الرجال في مسلسل دفعة بيروت، مشددة في الوقت ذاته على أنها أول مرة تجسد دور بهذه الطريقة الجريئة التي لا يهمها شيء لكنها تنكسر لاحقا.

#مسلسل دفعة بيروت #دفعة بيروت #دفعة بيروت الحلقة 2 #دفعة بيروت الحلقة 3 #لبنان #مسلسلات لبنانية 2020

الأكثر قراءة اليوم

معلق الكلاسيكو 2020 مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

السنوار يقود خطًا براغماتيا في حماس.. معاريف: إسرائيل غيرت من سياستها للتوصل إلى تفاهمات مع غزة

فيديو .. صيته السبيعي تتحدث على إم بي سي عن قصة نجاحها

قناة 13: قطر هي الدولة القادمة على خط التطبيع.. ما علاقة غزة؟

وزير الري المصري الأسبق: ضوء أخضر من ترامب لمصر لضرب سد النهضة

مسؤول عسكري كبير: دخول الجيش الى غزة مسألة وقت فقط و إسرائيل تبعث رسالة لحماس عبر الوسطاء

سيناريوهات الحرب المقبلة.. معاريف: هذا ما ينبغي فعله لتحسين الوضع الأمني في غلاف غزة!

الأخبار الرئيسية

قطر

معاريف: قطر ونفق حماس .. التطبيع مع الدوحة سيؤدي للاستقرار بغزة

الصحة بغزة : وفاة و 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و77 حالة تعافٍ

860x484

90 يومًا على نضاله من أجل الحرية.. الأخرس يواجه خطر الموت في سجن "عيادة الرملة"

وفد

معاريف : إسرائيل تريد تهدئة بغزة بمعزل عن تبادل أسرى

اعلام اسرائيلي: حماس تواصل فحص نقاط الضعف في الجدار "تحت الأرضي" حول قطاع غزة