موعد عرض مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول 2020 على شاهد

بيروت / سما

أعلنت قناة إم بي سي، يوم السبت، عن موعد عرض مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول 2020 الحلقة الأولى والثانية عبر تطبيق شاهد VIP المدفوع بمشاركة نخبة من الفنانيين اللبنانيين.

وذكرت القناة أن مسلسل دفعة بيروت الموسم الأول يعرض على شاهد عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت لبنان والسعودية والكويت وفلسطين والبحرين قطر وسوريا والأردن والعراق.

كما تبدأ الحلقة مباشرة الساعة الرابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، الخامسة لدى مصر وليبيا والسودان، السابعة في سلطنة عمان ودولة الإمارات، وذلك من خلال منصة قناة إم بي سي.

بدورها، أفادت صفحة (شاهد VIP) على تويتر بأن مسلسل دفعة بيروت الحلقة 1 الأولى والثانية 2 أصبحت متوفرة على التطبيق، مشيرة إلى أنه يُمكن مشاهدتها للمشتركين في المنصة الإلكترونية.

وتدور قصة مسلسل دفعة بيروت حول الوضع في لبنان عام 1964، حينما يجد مجموعة من الطلبة أنفسهم في دوامة الأفكار والطموح المتناقضة والعادات المختلفة، ويقعون في شباك الحب.

ويصنف المسلسل اللبناني الجديد الذي بدأ بأحداث ساخنة على صعيد القصة، بأنه عمل فني درامي رومانسي تاريخي، حسب تطبيق شاهد، فيما تقوم الممثلة أنطوانيت عقيقي بدور ليلى.

ومن أبطال مسلسل دفعة بيروت، روان مهدي، مهند الحمدي، محمود نصر، فاطمة الصفي، نور الغندور، ناصر الدوسري، مناير العازمي، خالد الشاعر، لؤلؤة الملا، حمد أشكاني، يوسف البلوشي.