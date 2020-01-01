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ٍمصر تأسف لتصريحات مسيئة للكويت وتفتح تحقيقا فوريا

السبت 24 أكتوبر 2020 02:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ٍمصر تأسف لتصريحات مسيئة للكويت وتفتح تحقيقا فوريا



وكالات

أعرب سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، عن أسفه الشديد لتصريحات منسوبة لمعاون وزير القوى العاملة المصري تضمنت إساءة للكويت.

وقال القوني إنه "التقى مع نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، وأعرب له عن أسفه الشديد ورفضه الكامل واستنكاره للإساءة التي صدرت الخميس، من قبل أحد مسؤولي وزارة القوى العاملة، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف القوني، أن "ما حدث ما هو إلا تصرف فردي لا يعبر نهائيا عن حقيقة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتقدير الكبير الذي تكنه مصر قيادة وحكومة وشعبا للكويت وقادتها".

وأوضح أن وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان، وجه على الفور بإجراء تحقيق مع المسؤول عن الواقعة المذكورة في الوزارة، مشددا على أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المسؤول، ولن يكون في موقع يسمح له بتكرار مثل هذه التصرفات".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا لحساب ياسر الشربيني وهو معاون وزير القوى العاملة، أشار فيه إلى كبر سن الأمير الكويتي الجديد بطريقة أثارت غضب الكويتيين، لكنه حذف المنشور لاحقا.

ماذا قال؟

قال فيه: “خالص التعازي للشعب الكويتي في مصابهم الأليم ،بس أمير الكويت الجديد الشيخ نواف عمره 83 عاما.. حد يبلغ بتاع الفراشة يستني شوية ويخلي القرآن شغال”.

وأصدرت الكويت بيانا غاضبا يصف ذلك بأنه "ممارسات مشينة" واستدعت السفير المصري وطالبت بإجراءات عقابية بحق ذلك المسؤول.

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