  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة واسم المعلق

السبت 24 أكتوبر 2020 01:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة واسم المعلق



لندن / سما

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد المقررة اليوم السبت على ملعب أنفيلد ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري "البريميرليغ".

وقال إن موعد مباراة ليفربول وشيفيلد اليوم يكون الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن، التاسعة لدى مصر وليبيا والسودان.

وحسب المصدر ذاته، فإن لقاء ليفربول اليوم يبدأ عند الساعة الثامنة بتوقيت لندن (المملكة المتحدة) والمغرب والجزائر وتونس، فيما تكون الحادية عشرة مساءً في سلطنة عمان والإمارات.

معلق مباراة ليفربول وشيفيلد

وكان يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد تحدث بمؤتمر صحفي عن نقاط القوة التي يملكها شيفيلد هذا الموسم، مشددا على أن لا خيار أمام لاعبيه سوى الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتنقل مباراة ليفربول ضد شيفيلد على قناة بي إن سبورت (beIN Sports HD 1) بصوت المعلق العُماني خليل البلوشي، بالإضافة إلى قنوات محلية في إنجلترا باللغة الإنجليزية.

ويسعى ليفربول إلى تجاوز الإخفاق الموجع الأخير بالدوري، حيث تلقى الخسارة الأولى له ثم تعادل مع إيفرتون الذي ما زال يتمسك بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة.

وتعرض مباراة ليفربول (10 نقاط) وشيفيلد (نقطة) في نهاية يوم كروي إنجليزي شاق، يشهد مواجهات من العيار الثقيل لا سيما لقاء تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، السيتي أمام وست هام يونايتد.

#ليفربول #شيفيلد يونايتد #مباراة ليفربول وشيفيلد #معلق مباراة ليفربول #موعد مباراة ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : ميشال حايك يتوقع مصير مأساوي للإعلامي نيشان على الهواء.. والأخير يرتبك

السنوار يقود خطًا براغماتيا في حماس.. معاريف: إسرائيل غيرت من سياستها للتوصل إلى تفاهمات مع غزة

سيناريوهات الحرب المقبلة.. معاريف: هذا ما ينبغي فعله لتحسين الوضع الأمني في غلاف غزة!

المناظرة الأخيرة.. أبرز تصريحات وتطورات مواجهة ترامب وبايدن

مسؤول عسكري كبير: دخول الجيش الى غزة مسألة وقت فقط و إسرائيل تبعث رسالة لحماس عبر الوسطاء

فيديو .. صيته السبيعي تتحدث على إم بي سي عن قصة نجاحها

"اسماء مصطفى" ..معلمة من غزة تفوز بلقب المعلم العالمي للعام 2020

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي: حماس تواصل فحص نقاط الضعف في الجدار "تحت الأرضي" حول قطاع غزة

قناة 13: قطر هي الدولة القادمة على خط التطبيع.. ما علاقة غزة؟

الرئاسة الفلسطينية تعلق على الاتفاق السوداني الاسرائيلي: لا يحق لأحد التكلّم باسم شعبنا وقضيته

أول تعليق من منظمة التحرير الفلسطينية على الاتفاق السوداني الاسرائيلي

كوشنر: دول أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل وأنا واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا