موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة واسم المعلق

لندن / سما

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد المقررة اليوم السبت على ملعب أنفيلد ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري "البريميرليغ".

وقال إن موعد مباراة ليفربول وشيفيلد اليوم يكون الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن، التاسعة لدى مصر وليبيا والسودان.

وحسب المصدر ذاته، فإن لقاء ليفربول اليوم يبدأ عند الساعة الثامنة بتوقيت لندن (المملكة المتحدة) والمغرب والجزائر وتونس، فيما تكون الحادية عشرة مساءً في سلطنة عمان والإمارات.

معلق مباراة ليفربول وشيفيلد

وكان يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد تحدث بمؤتمر صحفي عن نقاط القوة التي يملكها شيفيلد هذا الموسم، مشددا على أن لا خيار أمام لاعبيه سوى الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتنقل مباراة ليفربول ضد شيفيلد على قناة بي إن سبورت (beIN Sports HD 1) بصوت المعلق العُماني خليل البلوشي، بالإضافة إلى قنوات محلية في إنجلترا باللغة الإنجليزية.

ويسعى ليفربول إلى تجاوز الإخفاق الموجع الأخير بالدوري، حيث تلقى الخسارة الأولى له ثم تعادل مع إيفرتون الذي ما زال يتمسك بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة.

وتعرض مباراة ليفربول (10 نقاط) وشيفيلد (نقطة) في نهاية يوم كروي إنجليزي شاق، يشهد مواجهات من العيار الثقيل لا سيما لقاء تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، السيتي أمام وست هام يونايتد.