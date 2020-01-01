مشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم بث مباشر - القناة الرياضية السعودية

الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد أبها بث مباشر المقررة اليوم الخميس 22 أكتوبر على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية المعروف باسم (المحالة).

مباراة الهلال وأبها مباشر تنقل على قناة السعودية الرياضية (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق حماد العنزي؛ وذلك لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أبها مرة أخرى لكن بكأس خادم الحرمين الشريفين قبل نهاية الشهر الجاري، تحديدا يوم السابع والعشرين من أكتوبر، على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وكان أبها قد خسر أمام الشباب بهدف نظيف في الجولة الأولى ولا يملك أي نقطة حاليا، بينما خطف الهلال فوزا غاليا من أنياب الصاعد الجديد العين، ليضيف إلى رصيده أول 3 نقاط.

ولم تشهد جميع المواجهات التاريخية التي جرت بين الفريقين منذ موسم 1991 ميلادي، أي انتصار لفريق أبها على الزعيم الهلال الذي تفوق في غالبية اللقاءات المباشرة بكل المسابقات المحلية.

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وفي ذهاب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، فاز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يكرر انتصاره بلقاء الإياب بهدفين مقابل هدف وحيد وسط تألق بافيتيمبي جوميز.

يشار إلى أن مباراة أبها والهلال تكون على ملعب الأول، في افتتاح يوم كروي سعودي جديد، يشهد مواجهة التعاون ضد النصر بملعب الملك عبدالله، ولقاء الوحدة أمام نظيره الأهلي بالجوهرة المشعة.