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ماذا فعلت نجلاء فتحي بـ"غوغل" بعد منع شهيرة لها من حضور جنازة محمود ياسين

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا فعلت نجلاء فتحي بـ"غوغل" بعد منع شهيرة لها من حضور جنازة محمود ياسين



وكالات

تصدرت الفنانة المصرية نجلاء فتحي، تصنيفات بحث "غوغل"، بعد منع الفنانة شهيرة مشاركتها عزاء الراحل محمود ياسين.

وقال موقع "تحيا مصر"، إن "العمليات البحثية عن الفنانة نجلاء فتحي ازدادت خلال الساعات الماضية، لمعرفة السبب وراء منعها من حضور عزاء الفنان محمود ياسين، حيث انتشرت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صحيفة "الرؤية" الإماراتية نقلت عن مصدر، قوله إن "نجلاء فتحي اتصلت بعمر نجل محمود ياسين لكي تعزيه، وأبلغته رغبتها في زيارة الأسرة في المنزل لتعزيتهم، ولكن شهيرة نصحتها بعدم المجيء".

ويأتي رفض شهيرة لزيارة نجلاء فتحي حرصا منها على صحتها، وذلك لأن الأخيرة تعاني من نقص في المناعة، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا". وتابع المصدر أن نجلاء فتحي بدت متأثرة للغاية من وفاة محمود ياسين، خاصة وأنه كان من المقربين منها، وشاركها بطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة.

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وشيعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد في القاهرة، الخميس، بينما أقيم العزاء، الجمعة، في أحد المجمعات السكنية في المدينة، وحضره العديد من الفنانين، منهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين وشريف منير.

#نجلاء فتحي #محمود ياسين #مواقع التواصل الاجتماعي #صحيفة الرؤية #فيروس كورونا #مدينة الشيخ زايد #القاهرة

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