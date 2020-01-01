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فيديو سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي يتصدر وسائل التواصل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي يتصدر وسائل التواصل



الكويت / سما

تصدر فيديو سارة الكندري وزوجها الكويتي أحمد العنزي، وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت ودول الخليج بعد أن قبضت أجهزة الأمن عليها وطالب زوجها ووالدتها بالإفراج عنها.

وأثارت سارة الكندري الفاشنيستا الكويتية من أصل إيراني، غضب متابعيها على موقع إنستغرام، بعد مقطع فيديو جرئ صوره زوجها العنزي قبل ساعات، أثناء وجودها داخل حمام منزلها.

وصورت سارة الكندري الفيديو المتداول وهي ترتدي ثوب الاستحمام داخل الحمام، حيث ظهرت أثناء قيامها بدهن قدميها بأحد أنواع الزيت، كدعاية مدفوعة لإحدى الشركات المحلية.

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وأطلق أحمد العنزي، حملة على المنصات الاجتماعية، للضغط على السلطات الكويتية من أجل الإفراج الفوري عن زوجته سارة الكندري، معتبرًا أنها لم تفعل جرما يستحق السجن.

وكتب العنزي : "حبس سارة الكندري بسبب فيديو تظهر فيه سيقانها، هل السيقان أصبحت جرم؟ أم أصبحت إيحاء جنسي. وإذا كان إيحاء أين القانون الذي ينص في هذا الشيء".

وأشار إلى أن زوجته تصرفت بطريقة عفوية دون أن تقصد شيئا، لكن صدر قرار بحبسها لمدة ثلاثة أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يجري تحويلها إلى السجن لمدة 21 يوما. وفقا له.

وتنشر سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي مقاطع فيديو كوميدية بشكل شبه أسبوعي، فيما تستغل الفاشينيستا الكويتية صفحتها للربح المادي من خلال الإعلان لبعض الشركات.

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