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تردد قناة تلفزيون السودان بث مباشر 2020

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة تلفزيون السودان بث مباشر 2020



الخرطوم / سما

تقدم لكم وكالة سما الإخبارية، اليوم، تردد قناة تلفزيون السودان ورابط بث مباشر؛ لمتابعة آخر المستجدات والأخبار على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السودانية.

وذكرت مصادر محلية أن تردد تلفزيون السودان 2020 الجديد على القمر الصناعي عرب سات هو 12523، مشيرة إلى أن الإشارة تكون ضعيفة جدا في بعض المناطق السودانية.

ومن المقرر أن يعرض تلفزيون السودان المؤتمر الصحفي المهم لوزراء الخارجية والمالية، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إلى جانب محافظ البنك المركزي السوداني.

وأوضحت أن موعد المؤتمر الصحفي الذي جاء للحديث عن الابعاد الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وبثت قناة السودان الحكومية الرسمية، صباح اليوم، احتفال سلاح الإشارة وتخريج ضباط دورتي الإشارة الأساسية وقادة الفصائل مشاة بمشاركة وحضور قائد القوات البرية.

واحتفل الشعب السوداني مع قادته السياسية الليلة الماضية، بعد دقائق من إعلان الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، عن شطب السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب.

كما عرض تلفزيون السودان بث مباشر الليلة، الكلمة المهمة المسجلة التي خرج بها رئيس الحكومة حمدوك، بشأن شطب بلاده من قائمة الإرهاب، مؤكدا أنه قرار في الاتجاه السليم.

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