شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة

بيروت / سما

أعلنت قناة (mbc4) عن توفر إمكانية مشاهدة مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 8 الثامنة كاملة على منصة (شاهد vip) المدفوعة قبل عرضها بأكثر من 24 ساعة على الشاشة مجانا.

وذكرت القناة أن مسلسل عروس بيروت الموسم الثاني الحلقة 8 وجميع الحلقات السابقة التي عرضت خلال الأسبوعين الماضيين، أصبحت متوفرة على (شاهد vip) للمشتركين من الوطن العربي وخارجه.

وقالت إن عائلة الظاهر قضت في الحلقة الأولى من المسلسل اللبناني، أوقاتا عصيبة داخل المستشفى عقب وفاة ابنتها نايا، قبل أن يواجهوا صعوبة كبيرة في تقبل الحقيقة الصادمة الخاصة بآدم.

واستمرت الأحداث الشيقة في الحلقة الثانية التي ناقشت فيها أسرة الظاهرة الخطوة المقبلة، إذ يخطط آدم لنيل ملكية القصر العائلي، ثم تخرج نايا من المستشفى قبل أن يكتشب فارس حقيقة كذبة ثريا.

مشاهدة حلقات مسلسل عروس بيروت اضغط هنا أو هنا

وبذل آدم في الحلقة الثالثة جهودًا كبيرة من أجل مصالحة سارة، لكن الحقيقة ظهرت في المقابل وتوصل فارس إلى السبب الرئيس الذي دفع ثريا للكذب عليه بالحلقة السابقة.

وأضافت أن الأحداث والأمور تزداد تعقيدا وسوءًا بين عادل وليلى في الحلقة الرابعة، لا سيما بعد أن اكتشف علاقة هادي وعبير، فيما تولت ثريا مسؤولية رعاية مولودة نايا الجديدة.

وتابعت إن عروس بيروت الحلقة الماضية، شهدت حدوث مواجهة بين خليل ووالدته، ما اضطره للذهاب إلى بيت منازل، ثم قرر تنفبذ الخطة، بينما تعمل ثريا على تحسين علاقتها مع أمير.