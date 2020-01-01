رابط منصة درسك التعليمية للاختبارات 2020 تسجيل الدخول للامتحانات

عمان / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن رابط منصة درسك التعليمية للاختبارات من أجل تسجيل الدخول لتقديم امتحانات يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 في ثالث أيام اختبار التقييم.

وقالت وزارة التربية في تصريح صحفي عبر فيسبوك : "طلبتنا الأعزاء، نُذكركم باختبارات يوم غد الثلاثاء"، مشيرة إلى أنها أرفقت في هذا الخبر المادة المقرر للاختبار وأرقام الدعم الفني.

وذكرت الوزارة أن الاختبار سيكون متاحا من الساعة 9 صباح الثلاثاء حتى السابعة مساء، منوهة إلى أن الدخول على منصة درسك التعليمية لتأدية الاختبارات مجاني ومدفوع في أوقات.

رابط منصة درسك الامتحانات

وأضافت أن الدخول إلى منصة درسك مجاني حتى من التاسعة حتى السادسة مساءً، مطمئنة الطلاب الذين يتقدمون غدا بأن أسئلة الامتحان موضوعية ومدة الاختبار 30 دقيقة.

ولفتت إلى أهمية الضغط على أيفونة حفظ وإرسال الإجابات في منصة درسك قبل إنهاء الاختبار والخروج من صفحة الامتحان؛ كي يضمن الطالب أن يتم احتساب الدرجة النهائية.

أرقام الدعم الفني منصة درسك

وفيما يلي اختبارات التقييم الأول يوم الثلاثاء:

لغة إنجليزية: الصف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر.

امتحان علوم الأرض لطلاب الفرع العلمي للصف الحادي عشر والثانوية العامة التوجيهي.

امتحان دوائر أمامية للفرع الفندقي والسياحي في الحادي عشر والتوجيهي، فيما لا يوجد اختبارات للشرعي والصناعي والزراعي.

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وأوضحت وزارة التعليم أن 548732 طالبا وطالبة أكملوا امتحان التقييم بنجاح مع نهاية اليوم الثاني للاختبارات على منصة درسك التعليمية، مؤكدة استمرار التقديم الأيام المقبلة.