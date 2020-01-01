منصة درسك .. برنامج اختبارات التقييم الأول والموعد والمادة المقررة وطبيعة أسئلة الاختبار

عمان / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، يوم الثلاثاء، موعد اختبارات التقييم الأول على منصة درسك؛ لطلبة المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية في جميع مناطق الأردن.

وقالت وزارة التربية في تصريح صحفي عبر فيسبوك إن موعد اختبارات التقييم الأول ستعقد على منصة درسك للصفوف من الأول الأساسي حتى الثاني عشر، اعتبارا من يوم الأحد 18 أكتوبر 2020.

وأشارت التربية إلى أن اختبارات التقويم ستستمر حتى تاريخ الثالث من شهر تشرين الثاني القادم، لافتة إلى وجود مادة مقررة للطلاب من الصف الأول حتى العاشر والحادي عشر والثاني عشر.

المادة المقررة لاختبار التقييم الأول

وأضافت أن اختبار التقييم الأول سيكون متاحا ما بين الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً، مبينة أن الدخول إلى منصة درسك لتأدية الاختبار سيكون مجانيا حتى الرابعة مساءً فقط.

وذكرت التربية والتعليم أن أسئلةُ الاختباراتِ لجميعِ المباحث ولجميعِ الصفوف ستكون من نوعِ (الاختيار من متعدِّد)، موضحة أن مدة كل اختبار ثلاثين دقيقة تبدأ من وقت دخول الطالب.





رابط منصة درسك

ودعت الطلاب المتقدمين لاختبارات التقييم إلى إتمام بعض الخطوات عن الإنتهاء من الاختبار، وهي الضغط على أيقونة "حفظ وإرسال الإجابات" قبل الخروج من صفحة الامتحان؛ كي تحسب العلامة.

كما حثت وزارة التربية الأردنية، طلاب اختبارات التقييم إلى الاستعداد جيدا ومراجعة الدروس على منصة درسك قبل حلول موعد الاختبار، متمنية في الوقت ذاته التوفيق والنجاح لكل الطلبة المشاركين.



