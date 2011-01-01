  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

تعرّف على سعر ساعة (تامر حسني) الفاخرة

الإثنين 19 أكتوبر 2020 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرّف على سعر ساعة (تامر حسني) الفاخرة



وكالات / سما /

كشف الفنان المصري، تامر حسني، قبل أيام قليلة، عن الملصق الدعائي لألبومه الجديد "خليك فولاذي" والذي سيطرحه خلال الفترة القادمة.

وفي حين بدت إطلالة تامر تقليدية، كشفت تقارير إعلامية عن أحد التفاصيل الاستثنائية في ظهور المطرب، حيث ارتدى ساعة يد فاخرة تكلفتها مرتفعة للغاية.

وبحسب موقع "في الفن" فإن الساعة من العلامة التجارية السويسرية "ريتشارد ميل"، التي تأسست قبل نحو 18 عاما، وهي من الطراز "آر إن 56- 01".

وفي حين أن الشركة حديثة العهد نسبيا، وليست بشهرة الأسماء التجارية القديمة، فإن هذا الطراز من ساعاتها أطلق عام 2011 بعدد محدود للغاية لم يتجاوز 10 نسخ فقط.

لكن أهم ما يتعلق بالساعة التي ظهر بها تامر حسني، فهو السعر، الذي يتجاوز 1.5 مليون يورو (نحو 27 مليون جنيه مصري)، وفقا لموقع "ذا ووتش كوت" لبيع وتداول الساعات الثمينة.

وترجع قيمة الساعة المرتفعة، ليس فقط إلى ندرتها، ولكن لكونها مصنعة بالكامل من الياقوت ويحيطها حزام من النانو يمنحها مظهرا شفافا، واستغرق تصنيع الواحدة منها 960 ساعة عمل متواصلة فقط لتصنيع ماكينتها، بالإضافة إلى 400 ساعة إضافية لاستكمال باقي أجزاء الساعة.

#تامر حسني #الساعة #ساعة تامر #فنان

الأكثر قراءة اليوم

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية

مفكر اقتصادي عربي يستعرض سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الامريكية.. أحدها كارثي!

فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة

شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 7 السابعة

جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة

تتويج محمد بن سلمان بجائزة "أصدقاء إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

تضارب الأنباء حول حالة عريقات الصحية.. الميادين: مشفى هداسا طلب من أفراد عائلته إلقاء النظرة الأخيرة عليه

860x484 (18)

الازمة تتعمق.. غانتس يهدد: لن أكون رهينة.. وإسرائيل ستجد نفسها بحملة انتخابية مرة أخرى..

العاروري يؤكد: مستمرون بالحوار الإيجابي مع فتح والفصائل.. والرجوب: لا عودة عن الشراكة الوطنية

السودان

مصادر أمريكية : إن السودان يعتزم توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل خلال أيام معدودة

عريقات

الرئاسة تتابع حالته عن كثب.. وزيرة الصحة توضح تطورات الحالة الصحية للدكتور صائب عريقات