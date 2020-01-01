  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السيرة الذاتية .. من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا السعودية ؟

الإثنين 19 أكتوبر 2020 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيرة الذاتية .. من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا السعودية ؟



الرياض / سما

نشرت وكالة (واس) الرسمية السعودية، يوم الإثنين، تفاصيل تُظهر من هو الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيس المحكمة العليا الجديد، وفق الأمر الملكي الصادر عن الملك سلمان.

واستعرضت واس عبر موقعها الإلكتروني، السيرة الذاتية للشيخ خالد اللحيدان، موضحة أنه حاصل على دكتوراة في الفقه المقارن، وبكالوريوس في الشريعة، وماجستير بالشريعة أيضا.

خالد اللحيدان السيرة الذاتية: 

التعليم:

- دكتوراه في الفقه المقارن.

- ماجستير في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- بكالوريوس في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الخبرات العلمية:

- قاضي في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف).

- رئيس محكمة استئناف .

- قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك .

- قاضي بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ).

- قاضي بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ).

- (رئيس محكمة ب).

- (وكيل محكمة أ).

- (وكيل محكمة ب).

- (قاضي أ).

- (قاضي ب).

- (قاضي ج).

- ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40).

اقرأ/ي المزيد: تفاصيل الأوامر الملكية الجديدة في السعودية

بدورها، تقدمت أسرة اللحيدان عبر حسابها على تويتر، بالتهنئة إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان؛ بتسميته عضوا في المحكمة العليا، متمنية له التوفيق والسداد.

#خالد اللحيدان #السيرة الذاتية #رئيس المحكمة العليا #من هو خالد اللحيدان #خالد اللحيدان السيرة الذاتية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 6 السادسة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية

ملخص أهداف مباراة المريخ ومريخ الفاشر اليوم في الدوري السوداني

ملخص نتيجة مباراة الزمالك والرجاء 2020 نصف نهائي أبطال أفريقيا

ملخص نتيجة مباراة الهلال وهلال الفاشر اليوم في الدوري السوداني

أبو حسنه: كل لاجئ مسجل لدى الاونروا ومقيم في غزة من حقه تسلم المساعدات الغذائية

الأخبار الرئيسية

مستشفى "هداسا" : تدهور صحة الدكتور صائب عريقات

الاحتلال: إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع غزة خشيةً من وقوع عملية قنص

جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة

كوهين: المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تشكل عائقًا لعملية التطبيع

المصالحة

فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة