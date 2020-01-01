السيرة الذاتية .. من هو الشيخ خالد اللحيدان رئيس المحكمة العليا السعودية ؟

الرياض / سما

نشرت وكالة (واس) الرسمية السعودية، يوم الإثنين، تفاصيل تُظهر من هو الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيس المحكمة العليا الجديد، وفق الأمر الملكي الصادر عن الملك سلمان.

واستعرضت واس عبر موقعها الإلكتروني، السيرة الذاتية للشيخ خالد اللحيدان، موضحة أنه حاصل على دكتوراة في الفقه المقارن، وبكالوريوس في الشريعة، وماجستير بالشريعة أيضا.

خالد اللحيدان السيرة الذاتية:

التعليم:

- دكتوراه في الفقه المقارن.

- ماجستير في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- بكالوريوس في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الخبرات العلمية:

- قاضي في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف).

- رئيس محكمة استئناف .

- قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك .

- قاضي بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ).

- قاضي بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ).

- (رئيس محكمة ب).

- (وكيل محكمة أ).

- (وكيل محكمة ب).

- (قاضي أ).

- (قاضي ب).

- (قاضي ج).

- ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40).

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بدورها، تقدمت أسرة اللحيدان عبر حسابها على تويتر، بالتهنئة إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان؛ بتسميته عضوا في المحكمة العليا، متمنية له التوفيق والسداد.