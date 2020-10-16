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صورة.. قصة خبر وفاة الشيخ ماهر المعيقلي

الجمعة 16 أكتوبر 2020 11:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. قصة خبر وفاة الشيخ ماهر المعيقلي



الرياض / سما

أثارت قناة القرآن الكريم التي تبث من المملكة العربية السعودية اليوم، ضجة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت نصًا مقتضبا يشير إلى وفاة الشيخ ماهر المعيقلي.

وشارك المتابعون على موقع تويتر، صورة التقطوها عبر شاشة التلفاز عن قناة القرآن الكريم، جاء فيها "سورة الكهف القارئ ماهر حمد المعيقلي رحمه الله رواية حفص عن عاصم".

وبثت قناة القرآن الكريم صورة الكهف بصوت القارئ ماهر المعيقلي، كما المعتاد في صباح كل يوم الجمعة، إلا أن غير المألوف كتابة "رحمه الله" بعد اسم الشيخ السعودي على الشاشة.

وبعث المغردون على تويتر، رسائل إلى رئاسة شؤون الحرمين، يطالبونها فيها بتوضيح حقيقة خبر وفاة الإمام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي حسب ما ظهر في شريط قناة القرآن الكريم.

بدورها، لم تعقب رئاسة شؤون الحرمين أو قناة القرآن الكريم التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون التي تبث من مكة المكرمة، على النص الذي ورد على الشريط حول ماهر المعيقلي.

لكن القناة ذاتها، بثت صلاة المغرب والعشاء من المسجد الحرام، حيث كان الإمام فيهما الشيخ المعيقلي، بحضور عدد محدود من المصلين في إطار الإجراءات الوقائية من كورونا.

وكانت شائعات قد تحدثت قبل أشهر عن وفاة ماهر بن حمد بن معيقلي المعيقلي البلوي الذي يبلغ من العمر 51 سنة، فهو من مواليد السابع من يناير 1969 وما زال يعمل إماما للمسجد الحرام.


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#ماهر المعيقلي #وفاة ماهر المعيقلي #السعودية #الرياض #قناة القرآن الكريم

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