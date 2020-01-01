أسماء المعينين بمجلس الشيوخ 2020 في مصر

القاهرة / سما

نشرت مصادر إعلامية مصرية، يوم الأربعاء 14 أكتوبر / تشرين أول 2020، أسماء المعينين في مجلس الشيوخ، بناء على القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضمت قائمة أسماء المعينين بمجلس الشيوخ التي أوردتها صحيفة المصري اليوم، العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية، من بينهم الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبد العزيز.

أسماء المعينين بمجلس الشيوخ 2020:

١- د. عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس ادارة المصري اليوم.

٢- محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن.

‏٣- عمادالدين حسين، رئيس تحرير الشروق.

‏٤- محمد شبانه، رئيس تحرير الاهرام الرياضي.

‏٥- طارق سعدة، نقيب الاعلاميين.

‏٦- السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع.

‏٧- خلف الزناتي، نقيب المعلمين.

‏٨- د محب الرافعي، وزير التربيه والتعليم الاسبق.

٩- الكاتب الصحفي محمد صلاح البدري.

١٠- الدكتور رياض اسماعيل، عميد كلية زراعة شمال سيناء.

١١- بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

١٢- سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع.

١٣- هدى جمال عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

١٤- سامح عاشور، نقيب المحامين الاسبق.

15- الفنان يحيي الفخراني.

١٦- الفنانة سميرة عبدالعزيز.

١٧- الاعلامي محمد مصطفى شردي.

١٨- الكاتب الصحفي محمود الكردوسى.

١٩- الكاتب الصحفي إبراهيم حجازى.

٢٠- نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة السابق.

٢١ - سما سليمان، رئيس وحدة بمركز المعلومات.

٢٢- النائب أكمل سامي نجاتي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب.

٢٣- النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الاحزاب.

٢٤- النائب سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الاحزاب.

٢٥- النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الاحزاب.

٢٦- محمود سيد محمود.

٢٧- محمد محمود ثروت.

٢٨- ابراهيم السيد عقيله.

٢٩- محمد فرج حافظ ابوشوشة.

٣٠- يحي شوقي محمد.

٣١- احمد عبدالعزيز محمد.

٢٣ -خالد مصطفي احمد.

٣٤-محمد عبدالسلام رمضان سرحان.

٣٥- محمد محمد زكي.

٣٦- السعدي عبدالحميد.

‏٣٧- كوثر محمود، نقيب التمريض.

‏٣٨- نبيل دعبس.

٤٠- الربان عمر صميده.

٤١ - عبدالعزيز النحاس.

٤٢ - هاني سري الدين.

٤٣- محمد ماهر مصطفي ابوغالي.

٤٥- اشرف ثابت سعد الدين.

٤٦- محمود محمد صلاح سعد.

٤٧- محمود اشرف ابوالنصر.

٤٨- عبدالله امين محمود.

٤٩- محمد عمر مصطفي.

٥٠- يوسف السيد عامر.

٥١ - ضياء اسماعيل مصطفي.

٥٢- احمد عبدالله سيد.

٥٣- محمد شوقي.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ المصري قد أقيم في إطار التعديلات الدستورية التي صدرت عام 2019، لكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، وألا يكون دوره هامشيا.