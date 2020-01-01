ملك البحرين: موقف المنامة الراسخ والثابت يقضي بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وكالات

أعرب العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد، عن تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية كأرضية لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الملك حمد تأكيده أن موقف المنامة الراسخ والثابت يقضي بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، للوصول إلى السلام العادل والشامل، وفقا لحل الدولتين وطبقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

وقال: "نؤكد مجددا أن تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية التي نعمل على دعمها بكل السبل مع أشقائنا وحلفائنا، وهذا موقف معلن وصريح لنا في مملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية للوصول لحل الدولتين تعزيزا للأمن والسلام العالمي".

ووصف اتفاقية تطبيع العلاقات التي وقعت عليها المملكة مع إسرائيل الشهر الماضي بأنها "خطوة تاريخية لما لها من أثر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وترسيخا للقيم الأصيلة للمجتمع البحريني في التعايش والانفتاح"