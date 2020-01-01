بلدية الخليل تُحيي يوم التراث الفلسطيني

الخليل /سما/

أحيت بلدية الخليل يوم التراث الفلسطيني، من خلال الفعالية التي نظمها قسم السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، في بلدة الخليل العتيقة، والتي حملت عنوان "المأكولات الشعبية"، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس بلدي الخليل والأدلاء السياحيين ولفيف من المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والسلامة العامة.

وبين رئيس قسم السياحة والآثار في بلدية الخليل المهندس مراد أبو رجب أنّ هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات يوم التراث الفلسطيني، وذلك تأكيداً على تراثنا والهوية الفلسطينية.

وأضاف المهندس أبو رجب أن المأكولات الشعبية هي إرثٌ تاريخي لمدينة الخليل، لافتاً إلى أنّ الفعالية تضمنت معزوفات تراثية وأهازيج شعبية فلسطينية، كتعريف بمدى جذور وحضارة وقدم مدينة خليل الرحمن.

من جانبه، أكد رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة، على أهمية إحياء يوم التراث الفلسطيني، مشيراً إلى أن أبناء شعبنا الفلسطيني يحتفلون في السابع من شهر تشرين الأول من كل عام بيوم التراث الفلسطيني، وهي مناسبة سنوية يتم من خلالها تنظيم فعاليات لإحياء التراث الفلسطيني.

وأضاف أبو سنينة، إن التراث الفلسطيني يعد من المرتكزات الأساسية للهوية الفلسطينية، إذ تتجلى في جل مكوناته خصوصيتنا كشعب عريق في تراثنا المادي وغير المادي، الضارب جذوره في عمق التاريخ، منذ أجدادنا الكنعانيين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التراث الفلسطيني في وجه كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي المعادية لطمسه وسرقته.